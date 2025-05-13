¡Ú¹Åç¡Û¥â¥ó¥Æ¥í °ì·³Éüµ¢Àï¤Ç±äÄ¹12²ó¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥µ¥¤¥³¥¦¥Ç¥¹¡ª¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËÉüµ¢¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬·àÅªÂÇ¡ª¡¡¹Åç¤Ï£±£³Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£²²ó¤ÎËö¡¢£µ¡½£´¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡£´¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹£±£²²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü°ì·³Éüµ¢¤·¤¿½õ¤Ã¿Í¡¦¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤À¡£µð¿Í¤Î£¸ÈÖ¼ê¡¦ÀÐÀî¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¡£°ìÎÝ¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çà·èÃåá¤ò³Î¿®¤·¤¿½õ¤Ã¿Í¤ÏÎ¾¼ê¤òµó¤²¡¢²¡¤·´ó¤»¤¿¥Ê¥¤¥ó¤Î¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤ò°ì¿È¤ËÍá¤Ó¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¥µ¥¤¥³¥¦¥Ç¥¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó¡¢£´ÈÖ¼ê¥Ï¡¼¥ó¤¬µð¿Í¤Î½õ¤Ã¿Í¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢£´¡½£´¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê¹ß¤ÏÎ¾·³Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÂ³¤±¡¢±äÄ¹£±£²²ó¤Ïµð¿Í¤Î¹¶·â¤ò£¸ÈÖ¼ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦²¬ËÜ½Ù¡Ê£²£²¡¦¹ÃÆîÂç¡Ë¤¬Éõ¤¸¡ÖÉé¤±¡×¤Ï¾ÃÌÇ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿Î¢¤Î¹¶·â¤Ç¡¢·àÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÆü½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò·è¤á¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢³«Ëë£³ÀïÌÜ¤Î£³·î£³£°Æü¤Ë¡¢±¦¤ï¤Ê¢¤Î¸Î¾ã¡£Ä¹´ü¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Éüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨£±£±»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢±äÄ¹£±£²²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿²¬ËÜ¤Ë½é¾¡Íø¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£´»þ´Ö£±£³Ê¬¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢°ì·³µ¢´Ô¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½õ¤Ã¿Í¤Î£ÖÂÇ¤ò·ã¾Þ¤·¡¢½é¾¡Íø¥²¥Ã¥È¤Î²¬ËÜ¤Ë¤â¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡££²°ÌÉâ¾å¤Çà½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ðáº£¸å¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£