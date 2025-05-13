TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

»°±Û°ËÀªÃ°¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ïº£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ç´ú´ÏÅ¹¤Î¡Ö°ËÀªÃ°¿·½ÉËÜÅ¹¡×¤ÎÇä¾å¹â¤¬½é¤á¤Æ4000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»°±Û°ËÀªÃ°¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î·è»»¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬5555²¯±ß¤ÈÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.6¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤Ï40.4¡óÁý¤¨¡¢763²¯±ß¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ËÀªÃ°¿·½ÉËÜÅ¹¡×¤Ï¡¢Áí³ÛÇä¾å¹â¤¬½é¤á¤Æ4000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒ¤ÎÂ°À­¤ä¹ØÆþÍúÎò¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢´Ø·¸À­¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÇä¤ê¾å¤²¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÆÃ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢³ô²Á¤¬Âç¤­¤¯²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Æß¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£