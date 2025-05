去年10月に韓国デビューした7人組ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が、デビュー後初の「2025 SAY MY NAME 1st FANMEETING in JAPAN」を開催。AKB48やIZ*ONEでアイドル経験のあるリーダー・HITOMI(本田仁美)さんの3度目となる活動に密着しました。

去年10月に韓国デビューしたSAY MY NAMEは、韓国のアーティスト・JAEJOONG(ジェジュン)さんが初めてプロデュースを手がけた日本、韓国、タイの多国籍ガールズグループ。日本出身のHITOMI(ヒトミ)さん・MEI(メイ)さん、韓国出身のSOHA(ソハ)さん・DOHEE(ドヒ)さん・JUNHWI(ジュニ)さん・SEUNGJOO(スンジュ)さん、タイ出身のKANNY(カニー)さんの7人で構成され、HITOMIさんがリーダーを務めています。

HITOMIさんは2014年、12歳の時にAKB48に加入。2018年にはオーディション番組「PRODUCE48」の最終審査に合格し、IZ*ONEのメンバーとして韓国で活動していました。AKB48卒業後、SAY MY NAMEで3度目のアイドル活動に挑戦しています。

■「色々サポートしてあげたい」 アイドル活動歴約10年の経験を生かして・・・

本番前に行われたリハーサルでは、駆けつけてくれるファンのために、メンバー全員が一丸となって立ち位置など確認していました。取材中、特に目にとまったのがHITOMIさんのリーダーシップです。パフォーマンス中の動きについて、積極的にメンバーに教えてあげていました。

HITOMIさんはリーダーという立場でもありますが、アイドルとして約10年間活動していることから「私なりに今までの経験にもとづいて、みんなに教えてあげられる部分とかは、大人の方たちに言ってもらうのはもちろんなんですけど、メンバーとして色々サポートしてあげたいという気持ちがある」と明かしてくれました。

■「胸があったかくなりました」 アイドル活動の原点でパフォーマンス

迎えた本番・・・。開催日は平日でしたが、デビュー後初となる日本でのパフォーマンスを見ようと、多くのファンが駆けつけていました。公演では、デビュー曲の『WaveWay』や、公開して3日間でミュージックビデオの再生回数が1000万回を超えた最新楽曲『ShaLala』などを披露しました。

公演の合間にHITOMIさんに心境を聞くと、今回の会場となった東京・江東区にある「豊洲ピット」はアイドル活動の思い出の地でもあり、原点だったそうで、「私がAKB48時代に毎年8月8日この会場でライブをしていたので、その頃に応援してくださったファンの方々もグッズを持って応援してくださって、その姿を見てすごく胸があったかくなりました」と笑顔で語りました。

■「どんな姿でも・・・」 応援してくれるファンに感謝

また、公演後に行われたメンバーがファンに感謝の気持ちを伝えるためのイベント『お見送り会』では、HITOMIさんのことを長年応援しているというファンと再会してうれしそうにしていました。

日本での初パフォーマンスを終えたHITOMIさんは、「AKB48の時代やIZ*ONEの時代も応援してくださった方が、久しぶりに来てくださったりとか、海外から来てくださる方とかもいらっしゃって・・・」と振り返ると、「どんな姿でも応援してくださるファンの皆さんの存在って心強いですし、当たり前のことじゃないなと思って」と感慨深そうに話しました。

今後の活動でHITOMIさんは、「ファンの皆さんのおかげで、私たちはこうやって舞台に立てたので、常に日頃から感謝の気持ちを皆さんに伝えたいなと思いました」と決意を明かしました。