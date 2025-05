注目の新店を一挙ご紹介！ 4月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、4月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2025年4月1日〜4月30日

【10位】鶏ポタラーメン THANK 鎌倉小町(神奈川・鎌倉)

第10位は、2025年3月、鎌倉駅東口から徒歩約2分のところにオープンした「鶏ポタラーメン THANK 鎌倉小町」です。大門店、お茶の水店、蒲田店に続き、4店目の出店となります。

鶏ポタラーメン THANK 鎌倉小町 出典:dijurさん

【9位】日本橋兜町 十歩(東京・茅場町)

<店舗情報>◆鶏ポタラーメン THANK鎌倉小町住所 : 神奈川県鎌倉市小町1-6-5 小町今井ビル 103TEL : 050-5456-1160

第9位は、2025年2月、茅場町駅12番出口から徒歩約5分のところにオープンした居酒屋「日本橋兜町 十歩」です。店舗前の道路の向かいにある和食割烹「日本橋兜町 久治」の系列店で、店同士の距離がわずか10歩程度なことから名付けられました。

十歩 出典:オールバックGOGOGOさん

【8位】クレープとエスプレッソと自由形(東京・自由が丘)

<店舗情報>◆十歩住所 : 東京都中央区日本橋兜町22-3 東京プレイス日本橋 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第8位は、2025年3月、自由が丘駅から徒歩3分ほどの場所にある複合商業施設「Luz自由が丘」の1階にオープンした「クレープとエスプレッソと自由形」です。同店は、表参道や嵐山に店を構え本格エスプレッソとこだわりのクレープを提供する「クレープとエスプレッソと」の姉妹店となります。

クレープとエスプレッソと自由形 写真:お店から

【7位】焼鳥 弥栄(東京・代々木上原)

<店舗情報>◆クレープとエスプレッソと自由形住所 : 東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘1FTEL : 03-5701-0508

第7位は、2025年2月、代々木上原駅から徒歩1分ほどの場所にオープンした「焼鳥 弥栄」。炭火だけでなく薪火も駆使した焼鳥を味わえるお店です。

焼鳥 弥栄 出典:松平近禎さん

【6位】The Bake Factory(東京・新大久保)

<店舗情報>◆焼鳥 弥栄住所 : 東京都渋谷区上原1-34-10 志賀屋ビル 1FTEL : 03-6407-9750

第6位は、2024年12月、新大久保駅から徒歩2分ほどの場所にオープンした「The Bake Factory」。外はサクサク、中はしっとりの大きなクロワッサンが評判になっています。

The Bake Factory 出典:えこだねこさん

【5位】Bird Lab.(東京・中目黒)

<店舗情報>◆The Bake Factory住所 : 東京都新宿区百人町2-2-1 カイダ第7ビル 2FTEL : 03-6273-8877

第5位は、2025年3月、中目黒駅から徒歩約10分のところにオープンした「Bird Lab.」です。目黒川沿いを池尻方面に直進すると見えてくる、ガラス張りのビルの最上階。こちらは、目黒「鳥しき」をはじめ国内外に焼鳥店を展開する「鳥しきICHIMON」初のモダン・フュージョンダイニングとなり、グループ代表・池川義輝氏監修です。

Bird Lab. 写真:お店から

【4位】鮨 一喜(東京・渋谷)

<店舗情報>◆Bird Lab.住所 : 東京都目黒区青葉台1-25-6 JU JAPAN AOBADAI 5FTEL : 050-5596-2723

第4位は、2025年2月、渋谷駅から徒歩9分ほどの場所に移転オープンした「鮨一喜」です。

鮨 一喜 出典:minifreaker / 食べ手レベル43さん

【3位】1/2(東京・銀座)

<店舗情報>◆鮨 一喜住所 : 東京都渋谷区渋谷1-5-9TEL : 03-6413-6168

第3位は、2025年1月にオープンした「1/2(Nibun no Ichi)」。銀座駅直結の“都会の中の公園”「Ginza Sony Park」にできた、新しいカジュアルダイニングです。

1/2 出典:えんじぃさん

【2位】味噌らーめん屋 ちょりん(東京・学習院下)

<店舗情報>◆1/2住所 : 東京都中央区銀座5-3-1 Ginza Sony Park B3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第2位は、2025年3月、都電の学習院下停留場から徒歩4分ほどの場所にオープンした濃厚味噌ラーメンを楽しめる「味噌らーめん屋 ちょりん」です。

味噌らーめん屋 ちょりん 出典:nabechawanさん

【1位】カルボナーラ専門店HASEGAWA 吉祥寺(東京・吉祥寺)

<店舗情報>◆味噌らーめん屋 ちょりん住所 : 東京都豊島区高田3-21-11 高田橋ハイツ 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第1位に輝いたのは、2025年3月、吉祥寺駅から徒歩約4分のところにオープンした「カルボナーラ専門店HASEGAWA 吉祥寺」です。

2018年秋から吉祥寺のビストロで間借り営業を行い、翌々年、神楽坂に「カルボナーラ専門店HASEGAWA 神楽坂」を開業。そしてこの度、思い入れのある吉祥寺に2店目をオープンさせました。

カルボナーラ専門店HASEGAWA 吉祥寺 写真:お店から

<店舗情報>◆カルボナーラ専門店HASEGAWA 吉祥寺住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-9-10 吉祥寺ファーストビル B1FTEL : 050-5596-1147

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

文:食べログマガジン編集部

