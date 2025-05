大盛況だったKCON

5月9日〜11日、世界最大級のK-POP Fan & Artist Festival「KCON JAPAN 2025」が千葉県・幕張メッセで開催。今年は動員数11万人を記録し、累積来場者210万人を突破!期間中、幕張メッセはK-POPファンたちの熱気で埋め尽くされました。初日の5月9日(金)、数多くの人気アーティストが出演する中、「M COUNTDOWN STAGE」のラストに登場したのは、世界的人気グループ「BIGBANG」のメンバーであり、その圧倒的な歌唱力で人々を魅了するD-LITE(ディライト)。

D-LITEが初めてKCONに登場!

サイン入りボールを観客席に投げるD-LITE。ファンサービスも素晴らしかったステージ

可愛らしい笑顔のD-LITE

「レッドカーペット」で深々とおじぎをするD-LITE。ものすごいキャリアの持ち主ながら、MCでも謙虚さと温厚な人柄がにじみでていました

大盛り上がりで幕を閉じたKCON

オープニングを飾ったのは、『Universe』。のびやかな高音が会場に響き、唯一無二の、力強く優しい歌声で一瞬にして観客の心を掴みます。D-LITEのステージは、歌はもちろん、観客とのコミュニケーションを大切にするあたたかい空間。MCはすべて流ちょうな日本語!「初めてなので今楽しんでいるし、KCONってこんな感じなんだな、と思いながら初めての経験をしています。ある程度(ライブが)変わっていると思います。やっぱり最近は『撮る』のが一般じゃないですか。それぞれの思い出を撮っているんだな、と思って見ていました」と最近のライブ文化の変化について言及。続いて、「僕のステージは、カッコいいステージを見せる人ではないかもしれません。一緒に楽しみたいし踊りたいし、歌いたいですし。それが歌手として皆さんと過ごす価値がある時間ではないでしょうか」「次の曲は、賢く、と思って、曲が全然わからなくても全然知らなくても、僕のことを初めて見ても一緒に踊れる一緒に歌える曲を持ってきました。もしよかったら一緒に叫んだり、一緒に歌ったりできればいいんじゃないかなと思います。次の曲は『ナルバキスン』と言います」と、ユーモアを交えながら謙虚すぎるMCで大人気曲『ナルバキスン (Look at me, Gwisun)』の披露を予告すると、会場からは歓声があがります。「振付があります。誰が見ても『あ、今のタイミング』というところで、こうして手をまわしてくださったら十分な曲でございます」と振りをレクチャー。『ナルバキスン (Look at me, Gwisun)』はBIGBANGのG-DRAGONが、D-LITEに作ったトロット(韓国演歌)。BIGBANGで合コン番組に出演した際、早々に脱落したG-DRAGONが即興で作った歌がもとになっているそう。『ナルバキスン (Look at me, Gwisun)』の曲中、「みなさん手を準備してください!」「さあみんなで、せーの!」と日本語であおり、笑顔全開でダンス。自身もステージを動き回り、一体感あふれるステージングでファンを魅了。会場の熱気もヒートアップ!ペットボトルの水をきれいに飲み、真顔でカメラを見るというパフォーマンスで沸かせた後、『WINGS』へ。サイン入りボールを自ら投げるというファンサービスも。最後までエネルギッシュなパフォーマンスを見せたD-LITE。あたたかい笑顔でステージを後にしました。彼の卓越した歌唱力はもちろん、「楽しませたい」と観客への熱い想いが伝わってきた「KCON JAPAN 2025」でのステージ。D-LITEのKCON出演は初めて。ライブの前に行われたレッドカーペットでは、「『KCON』は有名な音楽フェスですし、お招きいただきうれしいです」と完璧な日本語を披露し、優しく明るい笑顔でK-POPファンを魅了していました。7月にはGLION ARENA KOBE、8月にはぴあアリーナMMにて開催される「D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] IN JAPAN」が控えており、その歌声を生で体感できる機会が待ち遠しいですね。さらに、来年はいよいよ「BIGBANG」結成20周年という記念イヤー!D-LITEが今後どのような新たな音楽や活動を展開してくれるのか、期待しかありませんね!■『KCON JAPAN 2025』3日間で合計33組のアーティストが参加し、約74もの公演とステージプログラムを披露した『KCON JAPAN 2025』。その模様はグローバルK-POPコンテンツプラットフォームMnet PlusやYouTubeなどのデジタルプラットフォームを通じて、世界中のK-POPファンが視聴しました。13年にわたる「KCON」の観客動員数が200万人を突破したことを記念し、5月9日のM COUNTDOWNステージの観客の中から抽選で「KCON生涯入場パス」(!)と「SAMSUNG Galaxy S25 Ultra」が進呈されたことも話題に!『KCON JAPAN 2025』は、ファンとアーティスト、そして文化が交流する貴重な場として進化し続けています。「KCON JAPAN 2025」 (C) CJ ENM CO., Ltd, All Rights Reserved【レタスクラブWEB編集部Y】