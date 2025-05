「bite someone’s head off」の意味は？英語上級者向けの難しいフレーズ

正解は「〜にかみつくように言う、〜にくってかかる」でした!

理由もなく人にくってかかったり、人に当たったりするときに使うフレーズ。

単語自体は難しくないですが、このフレーズを使えたら英語上級者であるといえるでしょう。

「Don't bite my head off just because you failed the test.」

(テストに落ちたからってくってかかるのはやめて)