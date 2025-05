「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.40」公開、『モンハンワイルズ』で不安定になる不具合解消

米NVIDIAは5月12日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.40」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、簡単に適用できる。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.40」公開、『モンハンワイルズ』で不安定になる不具合解消新作タイトル『DOOM: The Dark Ages』に対応し、15種類のゲームでDLSSオーバーライド機能を新しくサポートするドライバアップデート。最適設定の追加タイトルやG-SYNC対応モニターのサポートリストが更新されており、いくつかの不具合にも対応。『モンスターハンターワイルズ』が不安定になるという不具合が解消されたようだ。

○新しくDLSSオーバーライドに対応するタイトルBodycamClair Obscur: Expedition 33Commandos OriginsLost SkiesMandragora: Whispers of the Witch TreeMicrosoft Flight Simulator 2024NecrophosisNew World: AeternumNo More Room in Hell 2RuneScape: DragonwildsSpirit of the North 2Steel SeedTempest RisingThe Talos Principle: ReawakenedWarframe○解消したゲームにおけるバグ[モンスターハンター ワイルド] ランダムな安定性の問題 [5204023][RTX 50 シリーズ] Dead Space Remake でシャドウのちらつきが発生する [5241013]○解消した一般的なバグ[RTX 50 シリーズ] ゲーム解像度がモニターのネイティブ解像度を下回っている場合、ゲーム中に色がわずかに飽和して見えることがあった問題 [5158681][RTX 50 シリーズ] ASUS PG32UQXR/Asus ROG PG248QP/Asus ROG PG32UCDM ディスプレイが起動時に黒い画面になることがあった問題 [5088957]一部のLGテレビでG-SYNC を有効にすると、低いリフレッシュレートでわずかなカクツキが発生することがあった問題 [5198025]