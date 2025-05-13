¡Úµð¿Í¡Û°ÜÀÒÂ¨£±¹æ¤Ç£Ó£Î£Ó¤Ïà¥ê¥Á¥ã¡¼¥Éº×¤êá ¡ÖËÜÎÝÂÇ¤Ê¤é10Ëü´óÉÕ¡×Àë¸À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ
¡¡°ìÌö»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤Ø¤È¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç°ÜÀÒÂ¨ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£µ²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê£±¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£µ²ó¤ËÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¡¦¿¹¤¬Åê¤¸¤¿£³µåÌÜ¤ò´°¤Ú¤¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌó£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤¦¤ì¤·¤¤°ìÈ¯¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤³¤ÎÆü½éÆÀÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÀïÎÏ¤ÎÌöÆ°¤Ë£ÇÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤Ç¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤¬Á´ÂÎ£±°Ì¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¤ªº×¤ê¾õÂÖ¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¹ÃÈåÂóÌé¤µ¤ó¡×¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥Éµð¿Í°ÜÀÒÂ¨¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¶ì¾Ð¤¤¤Î¹ÃÈåÂóÌé¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â£±ÈÖ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö£±·³¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢·Ú¤¯¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¤ªÁ°ËÜÅö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è£÷£÷¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ°Æü»þÅÀ¤Ç¡ÖÌÀÆü¥ê¥Á¥ã¡¼¥É°ì·³Â®ÅÐÏ¿¢ª¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¢ªÂ¨¥Û¡¼¥à¥é¥óÊü¤Ä¢ªµð¿Í¾¡Íø¡¡¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë¼«Ê¢¤Ç£±£°Ëü´óÉÕ¤·¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öº£É¬»à¤Ç¹Åç±þ±ç¤·¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¥ê¡¼¥Á³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö£±ÈÖÆñ°×ÅÙÄã¤½¤¦¤Êµð¿Í¾¡Íø¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÇ®¤¤¡Ê¢¨Ãí¡§ËÜÎÝÂÇ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¹Åç¤¬¥ê¡¼¥É¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£