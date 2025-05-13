【エンプレス杯】無敗馬オーサムリザルトは5枠5番へ
5月14日（水）に川崎競馬場で行われる、エンプレス杯（Jpn2・4歳上・ダ2100m）の枠順は下記の通り。8連勝中の無敗馬、オーサムリザルトは5枠5番へ。昨年もこのレースを勝利しており連覇がかかる。注目の発走は14日（水）20時10分。
1枠1番 ネバーモア（牝4・55.0・藤岡佑介）宮本博・栗東
2枠2番 ローリエフレイバー（牝4・55.0・野畑凌）月岡健二・大井
3枠3番 アンデスビエント（牝4・55.0・田口貫太）西園正都・栗東
4枠4番 サンオークレア（牝6・55.0・石川倭）五十嵐冬樹・北海道
5枠5番 オーサムリザルト（牝5・55.0・武豊）池江泰寿・栗東
6枠6番 サンオルソーライズ（牝6・55.0・町田直希）内田勝義・川崎
6枠7番 ソフィアクラウン（牝5・55.0・福原杏）渡邉和雄・大井
7枠8番 アンモシエラ（牝4・55.0・横山武史）松永幹夫・栗東
7枠9番 メランポジューム（牝5・55.0・本田正重）山中尊徳・船橋
8枠10番 アンティキティラ（牝6・55.0・多田羅誠也）別府真司・高知
8枠11番 テンカジョウ（牝4・55.0・松山弘平）岡田稲男・栗東