ano、2ndアルバム『BONE BORN BOMB』付属Blu-rayより「普変」ライブ映像公開決定
anoが、6月4日に発売する2ndアルバム『BONE BORN BOMB』に付属するBlu-rayより、「普変」のライブ映像を5月14日20時にプレミア公開することが決定した。
◆ano 動画
今回公開される「普変」は、2025年1月14日にNHKホールで開催されたワンマン公演＜スーパーニャンオェちゃん発表会＞というanoにとって初のホールワンマンとなったライブからの映像だ。anoがエレキギターを掻き鳴らしながら熱唱するステージの天井から大量のアンチコメントの書かれた紙吹雪が舞い散る中、オーディエンスに届けた楽曲である。
2ndアルバム『BONE BORN BOMB』の商品ラインアップは、全3形態で、SUPER BOMB BOX盤は、「絶絶絶絶対聖域 / ano feat. 幾田りら」（映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』前章主題歌）、「愛してる、なんてね。」、「許婚っきゅん」（TVアニメ『らんま1/2』オープニングテーマ）、「この世界に二人だけ」、「ロりロっきゅんロぼ♡」（劇場版『僕とロボコ』主題歌）など全12曲収録のCDに、2025年1月14日に開催されたanoワンマン公演＜スーパーニャンオェちゃん発表会＞at NHKホールの模様を収録したライブ映像19曲が収録されている。加えて、ドキュメンタリー映像からなるBlu-ray、豪華フォトブック、グッズとして「骨・生・爆☆目覚まし時計（anoボイス入り）」がセットになったスペシャルボックス仕様となっている。
その他に、初回生産限定盤と通常盤があり、CDの内容は全形態共通。Blu-rayは、SUPER BOMB BOX盤と初回生産限定盤にのみ共通のものが付属する。詳細は、特設サイトをチェックしてほしい。
またanoは、9月3日に開催される自身初の東京・日本武道館公演に先立ち、6月19日に愛知・Zepp Nagoya、6月20日に大阪・Zepp Osaka Bayside、7月4日に羽田・Zepp Hanedaを巡るアルバムリリースツアー＜BONE BORN BOMB TOUR＞を開催する。
リリース情報
発売日：2025年6月4日（水）
特設サイト：https://ano-special.com/bonebornbomb/
予約：https://tf.lnk.to/bbb_CD
◆CD収録内容
TFCC-81144〜81145 / TFCC-81146〜81147 / TFCC-81148共通
1. 絶絶絶絶対聖域 (ano feat. 幾田りら） （作詞：あの 作編曲：TK）
(映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」前章主題歌)
2. Bubble Me Face （作詞：あの 作編曲：TAKU INOUE）
(テレビ朝日系「あのちゃんねる」オープニングテーマ)
3. 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー （作詞：あの 作曲：あの / こめだわら / ロマンチック中毒 編曲：こめだわら）
4. ロりロっきゅんロぼ♡ （作詞・作曲：あの 編曲：TAKU INOUE）
(劇場版『僕とロボコ』主題歌)
5. 許婚っきゅん （作詞：あの / 真部脩一 作曲：真部脩一 編曲：TAKU INOUE）
(TVアニメ「らんま1/2」オープニングテーマ)
6. 愛してる、なんてね。 （作詞：あの 作曲：尾崎世界観 編曲：ケンモチヒデフミ）
7. この世界に二人だけ （作詞・作曲：あの 編曲：リーガルリリー）
8. swim in 睡眠Tokyo （作詞：あの 作編曲：TAKU INOUE）
(明治グミ「ブーストバイツ」Web CMソング)
9. 社会の窓 （作詞・作曲：尾崎世界観 編曲：TAKU INOUE）
10. ハッピーラッキーチャッピー （作詞・作曲：あの 編曲：TAKU INOUE）
11. YOU&愛Heaven （作詞・作曲：あの 編曲：鈴木大記（ANCHOR））
12. Past die Future （作詞・作曲：あの 編曲：I's）
◆BD収録内容
TFCC-81144〜81145 / TFCC-81146〜81147共通
anoワンマン公演＜スーパーニャンオェちゃん発表会＞at NHKホール2025.01.14
1. YOU&愛Heaven
2. 普変
3. 猫吐極楽音頭
4. 絶対小悪魔コーデ
5. Peek a boo
6. イート・スリープ・エスケープ
7. SWEETSIDE SUICIDE
8. AIDA
9. デリート
10. 愛してる、なんてね。
11. 涙くん、今日もおはようっ
12. スマイルあげない
13. ちゅ、多様性。
14. 許婚っきゅん
15. F Wonderful World
16. 青春謳歌 (幾田りら feat. ano)
17. 絶絶絶絶対聖域 (ano feat. 幾田りら)
18. 鯨の骨
En1. Past die Future
ドキュメンタリー映像
○SUPER BOMB BOX盤（完全生産限定盤）[CD + BD + Photobook + Goods]
TFCC-81144〜81145 \18,000+税
[CD]全12曲収録
[BD]anoワンマン公演「スーパーニャンオェちゃん発表会」at NHK ホール
2025.01.14 の模様を収録したライブ映像19曲+ドキュメンタリー映像収録
[Photobook]豪華フォトブック
[Goods]骨・生・爆☆目覚まし時計 （anoボイス入り）
[Case]スペシャルボックス仕様
▶︎予約：https://TF.lnk.to/bbb_sbb
○初回生産限定盤 [CD + BD]
TFCC-81146〜81147 \8,000+税
[CD]全12曲収録
[BD]anoワンマン公演「スーパーニャンオェちゃん発表会」at NHK ホール
2025.01.14 の模様を収録したライブ映像19曲+ドキュメンタリー映像収録
▶︎予約：https://TF.lnk.to/bbb_syokai
○通常盤 [CD]
TFCC-81148 \3,000+税
[CD]全12曲収録
▶︎予約：https://TF.lnk.to/bbb_tsujo
◆購入特典
対象商品：「BONE BORN BOMB」
TFCC-81144〜81145 / TFCC-81146〜81147 / TFCC-81148
・Amazon.co.jp特典：コットン巾着
・楽天ブックス特典：クリアポーチ
・セブンネットショッピング特典：マルチショルダーバッグ
・TOWER RECORDS ※一部店舗を除く / TOWER RECORDS ONLINE特典：ステッカー
・HMV / HMV&BOOKS online：スクエア型ポストカード
・TOY’S STORE特典：トレーディングカード(3種ランダム)
・その他の応援店：B2告知ポスター
▼応援店対象店舗
https://www.toysfactory.co.jp//uploads/2d651edd2a322316d7efe1a888cb28_0604ano_poster_shop.pdf
ライブ情報
特設サイト：https://ano-special.com/bbbtour/
2025年
6月19日（木）愛知・Zepp Nagoya
17:30 OPEN / 18:30 START
1Fスタンディング…6,000円
2F指定席…6,000円
※未就学児童入場不可 ※ドリンク代別
6月20日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside
17:30 OPEN / 18:30 START
1Fスタンディング…6,000円
2F指定席…6,000円
※未就学児童入場不可 ※ドリンク代別
7月4日（金）東京・Zepp Haneda
17:30 OPEN / 18:30 START
1Fスタンディング…6,000円
2F指定席…6,000円
※未就学児童入場不可 ※ドリンク代別
プレリザーブ：https://w.pia.jp/t/ano25bbbt
問い合わせ窓口：https://t.pia.jp/help/index.jsp
■公演に関する問い合わせ
・Zepp Nagoya公演：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 （12:00〜18:00）
・Zepp Osaka公演：キョードーインフォメーション
0570-200-888 （12:00〜17:00 土日祝休業）
・Zepp Haneda公演：ホットスタッフ・プロモーション
050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
◆ano＜タイトル未定＞
会場：東京・日本武道館
2025年9月3日（水）17:30 OPEN / 18:30 START
https://w.pia.jp/t/ano-t/
関連リンク
◆ツアー＜BONE BORN BOMB TOUR＞特設サイト
◆ano オフィシャルサイト
◆ano オフィシャルX
◆ano オフィシャルInstagram
◆ano オフィシャルTikTok
◆ano オフィシャルYouTubeチャンネル