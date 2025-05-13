リリース情報



2ndアルバム『BONE BORN BOMB』発売日：2025年6月4日（水）特設サイト：https://ano-special.com/bonebornbomb/予約：https://tf.lnk.to/bbb_CD◆CD収録内容TFCC-81144〜81145 / TFCC-81146〜81147 / TFCC-81148共通1. 絶絶絶絶対聖域 (ano feat. 幾田りら） （作詞：あの 作編曲：TK）(映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」前章主題歌)2. Bubble Me Face （作詞：あの 作編曲：TAKU INOUE）(テレビ朝日系「あのちゃんねる」オープニングテーマ)3. 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー （作詞：あの 作曲：あの / こめだわら / ロマンチック中毒 編曲：こめだわら）4. ロりロっきゅんロぼ♡ （作詞・作曲：あの 編曲：TAKU INOUE）(劇場版『僕とロボコ』主題歌)5. 許婚っきゅん （作詞：あの / 真部脩一 作曲：真部脩一 編曲：TAKU INOUE）(TVアニメ「らんま1/2」オープニングテーマ)6. 愛してる、なんてね。 （作詞：あの 作曲：尾崎世界観 編曲：ケンモチヒデフミ）7. この世界に二人だけ （作詞・作曲：あの 編曲：リーガルリリー）8. swim in 睡眠Tokyo （作詞：あの 作編曲：TAKU INOUE）(明治グミ「ブーストバイツ」Web CMソング)9. 社会の窓 （作詞・作曲：尾崎世界観 編曲：TAKU INOUE）10. ハッピーラッキーチャッピー （作詞・作曲：あの 編曲：TAKU INOUE）11. YOU&愛Heaven （作詞・作曲：あの 編曲：鈴木大記（ANCHOR））12. Past die Future （作詞・作曲：あの 編曲：I's）◆BD収録内容TFCC-81144〜81145 / TFCC-81146〜81147共通anoワンマン公演＜スーパーニャンオェちゃん発表会＞at NHKホール2025.01.141. YOU&愛Heaven2. 普変3. 猫吐極楽音頭4. 絶対小悪魔コーデ5. Peek a boo6. イート・スリープ・エスケープ7. SWEETSIDE SUICIDE8. AIDA9. デリート10. 愛してる、なんてね。11. 涙くん、今日もおはようっ12. スマイルあげない13. ちゅ、多様性。14. 許婚っきゅん15. F Wonderful World16. 青春謳歌 (幾田りら feat. ano)17. 絶絶絶絶対聖域 (ano feat. 幾田りら)18. 鯨の骨En1. Past die Futureドキュメンタリー映像○SUPER BOMB BOX盤（完全生産限定盤）[CD + BD + Photobook + Goods]TFCC-81144〜81145 \18,000+税[CD]全12曲収録[BD]anoワンマン公演「スーパーニャンオェちゃん発表会」at NHK ホール2025.01.14 の模様を収録したライブ映像19曲+ドキュメンタリー映像収録[Photobook]豪華フォトブック[Goods]骨・生・爆☆目覚まし時計 （anoボイス入り）[Case]スペシャルボックス仕様▶︎予約：https://TF.lnk.to/bbb_sbb○初回生産限定盤 [CD + BD]TFCC-81146〜81147 \8,000+税[CD]全12曲収録[BD]anoワンマン公演「スーパーニャンオェちゃん発表会」at NHK ホール2025.01.14 の模様を収録したライブ映像19曲+ドキュメンタリー映像収録▶︎予約：https://TF.lnk.to/bbb_syokai○通常盤 [CD]TFCC-81148 \3,000+税[CD]全12曲収録▶︎予約：https://TF.lnk.to/bbb_tsujo◆購入特典対象商品：「BONE BORN BOMB」TFCC-81144〜81145 / TFCC-81146〜81147 / TFCC-81148・Amazon.co.jp特典：コットン巾着・楽天ブックス特典：クリアポーチ・セブンネットショッピング特典：マルチショルダーバッグ・TOWER RECORDS ※一部店舗を除く / TOWER RECORDS ONLINE特典：ステッカー・HMV / HMV&BOOKS online：スクエア型ポストカード・TOY’S STORE特典：トレーディングカード(3種ランダム)・その他の応援店：B2告知ポスター▼応援店対象店舗https://www.toysfactory.co.jp//uploads/2d651edd2a322316d7efe1a888cb28_0604ano_poster_shop.pdf