À¾Éð¡¦ÃæÂ¼¹äÌé¤¬àÅ·Å¨á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í·â¤Á¤Î3¹æ¥½¥í¡¢ÄÌ»»481¹æ¡ÖÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê13Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎàÅ·Å¨á¤«¤é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó1»à¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¥â¥¤¥Í¥í¤¬Åê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤Æº¸ÍãÀÊ¤Ø¤È±¿¤Ö3¹æ¥½¥í¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¡ÖÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£ÃæÂ¼¹ä¤ÏÄÌ»»481¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤Ë¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë4¾¡¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£µ¨¤â6Æü¤ËËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç7²ó¤ò1°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤ÆÇòÀ±¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£