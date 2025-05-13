Á°Áö£±ÃåÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤·¡ª ¤Ç¤¤ì¤Ð£³Ãå°ÊÆâ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê£ÇⅠ¡Ú¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡Û¶¥ÇÏ½é¿´¼Ô¹ÖºÂ¹Ö»Õ¡§Ä¹Ã«ÀîÍº·¼¤Î²áµî10Ç¯¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡ª
¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡ÊÆüÍË¡¦Åìµþ¡Ë
¥Þ¥¤¥ë½÷²¦·èÄêÀï¡£¼Ç1600£íÀï¡¢£ÇⅠ¡£
²áµî10Ç¯¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ì£²£²£²¡Í¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ì£°£°£±¡Í¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ì£°£²£°¡Í¡£
£¶ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¡Ì£´£³£µ¡Í¡¢£²¥±¥¿¿Íµ¤ÇÏ¡Ì£±£³£²¡Í¡£
ÇÏÏ¢£³¥±¥¿£±²ó¤Ë¡¢ËüÇÏ·ô£³ËÜ¡£
£³ËÜ¤ÎËüÇÏ·ô¤Ï¡¢£³¡¢£´¡¢£¹ËüÇÏ·ô¡££³Ï¢Ã±¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢2,070Ëü¡¢91Ëü¡¢91ËüÇÏ·ô¡ª ¹Ó¤ì¤ë»þ¤ÏÂç¤¤¯¹Ó¤ì¤ëÌÆÇÏ£ÇⅠ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ìー¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÇⅠ¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤«¤é¡Ì£±£°£²¡Í¡£¿Íµ¤¡¢Ãå½ç¤ÏÉÔÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤¬£²Æ¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÇÕ¤«¤é¡Ì£±£°£±¡Í¡££´Ãå¤È£²Ãå¤ÎÇÏ¡£
ÍÇÏµÇ°¤«¤é¡Ì£±£°£°¡Í¡££±ÈÖ¿Íµ¤£¹ÃåÇÏ¡£
¥Àー¥È¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥êー£Ó¤«¤é¡Ì£±£°£°¡Í¡££³ÃåÇÏ¡£
¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤«¤é¡Ì£°£±£°¡Í¡££³ÃåÇÏ¡£
£ÇⅡ¤Îºå¿ÀÌÆÇÏ£Ó¤«¤é¤¬ºÇ¤â¤è¤¯¡Ì£´£³£µ¡Í¡£·Ç¼¨ÈÄ10Æ¬¤Ë¡¢£¶Ãå¤È£¹Ãå¤ÎÇÏ¡£
µþÅÔÌÆÇÏ£Ó¤«¤é¡Ì£°£±£°¡Í¡£¾¡¤ÁÇÏ¡£
£ÇⅡ»þÂå¤Î»º·ÐÂçºåÇÕ¤«¤é¡Ì£°£°£±¡Í¡££³ÃåÇÏ¡£
£ÇⅢ¤ÎÃæ»³ÌÆÇÏ£Ó¤«¤é¡Ì£±£²£°¡Í¡£¾¡¤ÁÇÏ¤È¡¢¶¦¤Ë£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£·Ãå¤È£¹Ãå¤ÎÇÏ¡£
Ê¡ÅçÌÆÇÏ£Ó¤«¤é¡Ì£°£±£±¡Í¡£·Ç¼¨ÈÄ³ÎÊÝ¤ÎÇÏ¡£
Åìµþ¿·Ê¹ÇÕ¤«¤é¡Ì£°£±£°¡Í¡££²ÃåÇÏ¡£
¥Àー¥Óー¶ª£Ã£Ô¤«¤é¡Ì£°£±£°¡Í¡££²ÃåÇÏ¡£
³¤³°£ÇⅢ¤Î1351¥¿ー¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤«¤é¡Ì£±£°£°¡Í¡£10ÃåÇÏ¡£
ÇÏ·ô·÷Æâ30Æ¬¤¹¤Ù¤Æ¡¢Á°Áö¤Ç¤Ï½Å¾Þ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°Áö¹ñÆâ¤Î½Å¾Þ½ÐÁöÇÏ¤¬29Æ¬¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¿Íµ¤¤âÃå½ç¤â¡È£¶°Ê¾å¡É¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï£²Æ¬¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤¬º£Ç¯½é¤Î¥ìー¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Ç¯£±Ãå¤Î¥¢ー¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤È23Ç¯£²Ãå¤Î¥½¥À¥·¤Î¤ß¡£¤É¤Á¤é¤â£ÇⅠÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£
µ÷Î¥¼ÂÀÓ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ï¢ÂÐ20Æ¬Ãæ¡¢18Æ¬¤Ë¼Ç1600£í¤Ç¤Î¾¡¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î£²Æ¬¤Ë¤Ï¼Ç1600£í¤Î½Å¾Þ¤Ë£³Ãå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¾Þ¼ÂÀÓ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ï¢ÂÐ20Æ¬Ãæ¡¢17Æ¬¤Ë½Å¾Þ¾¡¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼Ç1600£í¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤Ï13Æ¬¡£½Å¾Þ¾¡¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿£³Æ¬¤Ë¤â¡¢½Å¾Þ£²¡¢£³Ãå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Å¾Þ¤Î¹¥ÁöÎò¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥¹¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¡¢Ï¢ÂÐ20Æ¬Ãæ¡¢17Æ¬¤ËÅìµþ¼Ç¤Ç¤Î¾¡¤Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅìµþ¼Ç¤Î½Å¾Þ£²¡¢£³Ãå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢ÂÐ20Æ¬Ãæ¡¢Á°Áö£³Ãå°ÊÆâ¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï£¸Æ¬¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£ÇⅠ£³Ãå°ÊÆâ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Á°¡¹Áö¤Ç½Å¾ÞÏ¢ÂÐ¤ÎÇÏ¤¬10Æ¬¡£
¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢17Ç¯£²Ãå¤Î¥Ç¥ó¥³¥¦¥¢¥ó¥¸¥å¤È24Ç¯£±Ãå¤Î¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ôー¥íー¥º¡£Á°¼Ô¤ÏÅìµþ¼Ç1600£í¤Î£ÇⅢ¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¤ò£Ö¡¢¸å¼Ô¤âÆ±¥ìー¥¹¤Ç£³Ãå¤À¤Ã¤¿ÇÏ¡£¶½Ì£¿¼¤¤¥Çー¥¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°Áö£±ÃåÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï¡¢£´ºÐ¡Ì£³£µ£´¡Í¡¢£µºÐ¡Ì£´£³£µ¡Í¡¢£¶ºÐ¡Ì£²£²£±¡Í¡¢£·ºÐ¡Ì£±£°£°¡Í¡£
£´～£¶ºÐ¤Î£³À¤Âå¤Ç¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¡¤ÁÇÏ¤ÎÇÏÈÖ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£´¡¢£´¡¢£µ¡¢£µ¡¢£¶¡¢£¶¡¢£¶¡¢£¹¡¢12¡¢13ÈÖÏÈ¡££´¡¢£µ¡¢£¶ÈÖ¤Ç£·¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£´～13ÈÖÏÈ¤Ç¡Ì10£¶£³¡Í¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú½é½Ð¡Û
Ä¹Ã«ÀîÍº·¼¥Ö¥í¥°¡ØÇÏ¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤È²»³Ú¤È±Ç²è¡Ù