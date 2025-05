韓国の6人組ボーイズグループ・TWSの3rdミニアルバム『TRY WITH US』が、2025年4月度の日本レコード協会による「ゴールドディスク認定作品」に選ばれた。ゴールド認定の基準は、発売日からの累計正味出荷枚数が10万枚を超えた作品。TWSの作品としては、前作の1stシングル『Last Bell』に続いて2作連続の快挙となる。『TRY WITH US』のタイトル曲「Countdown!」は、韓国の主要音楽番組で6冠を達成し、デビューから約1年3か月でグランドスラムを達成するなど、グループの成長を象徴する楽曲に。Melonの最新週間チャート(集計期間:5月5日〜5月11日)でも、前週より6ランク上昇し79位にランクインするなど、勢いは継続中だ。そんなTWSは、7月2日に日本1stシングル『はじめまして』で待望の日本デビューを果たす予定で、すでに予約受付もスタートしている。さらに、全国6都市をめぐる初の日本ツアー『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』の開催も発表されており、今後の活動に大きな注目が集まっている。