◆「ジャイガ」第4弾アーティスト発表

【モデルプレス=2025/05/13】7月19日〜20日に大阪・万博記念公園 ジャイガ特設会場にて開催される音楽フェスティバル「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025」の第4弾アーティストとして、B&ZAI(バンザイ)らの出演が決定した。2024年、全58組が出演し、2日間で55,000人を動員した「ジャイガ」こと「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL」が2025年も開催。第4弾アーティストとして発表されたのは、19日に秋山黄色、jo0ji、Chilli Beans.、トンボコープ、First Love is Never Returned、PompadollS、muque、Laughing Hick、reGretGirl。20日にimase、Conton Candy、This is LAST、TOOBOE、TRACK15、NIKO NIKO TAN TAN、PassCode、B&ZAI、Mega Shinnosuke、Lavt、LET ME KNOWが出演する。

◆「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025」詳細

また、ジャイガスピンオフイベントとして5月25日神戸国際会館こくさいホールにて「THE BONDS 2025 -NICE TO MEET YOU KOBE-」が開催予定。今回の第4弾発表では、そんなジャイガスピンオフイベントの一環として4月に開催したサーキットイベント「GIGANTIC TOWN MEETING」、そして「THE BONDS 2025 -NICE TO MEET YOU KOBE-」からも多数出演が決定した。(modelpress編集部)日時:2025年7月19日(土)・20日(日)open 9:30/start 11:00会場:万博記念公園 ジャイガ特設会場(〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園)出演アーティスト:<DAY1>秋山黄色/indigo la End/ガガガSP/川崎鷹也/Crossfaith/coldrain/jo0ji/sumika/Chilli Beans./トンボコープ/日食なつこ/ねぐせ。/NELKE/ベリーグッドマン/Bialystocks/ビッケブランカ/First Love is Never Returned/FUNKY MONKEY BΛBY'S/Penthouse/ PompadollS/マルシィ/muque/yutori/礼賛/Laughing Hick/reGretGirl/緑黄色社会/レトロリロン and more<DAY2>Aooo/imase/Awich/Kroi/Conton Candy/サバシスター/GENERATIONS/Chevon/SIRUP/This is LAST/TOOBOE/TRACK15/Tele/なきごと/NIKO NIKO TAN TAN/PassCode/B&ZAI/Fear, and Loathing in Las Vegas/BLUE ENCOUNT/フレデリック/04 Limited Sazabys/MY FIRST STORY/マカロニえんぴつ/Mega Shinnosuke/ヤバイTシャツ屋さん/LANA/Lavt/RIP SLYME/LET ME KNOW and more【Not Sponsored 記事】