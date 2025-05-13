B&ZAI、大阪の音楽フェス「ジャイガ」出演決定 第4弾アーティスト発表
【モデルプレス＝2025/05/13】7月19日〜20日に大阪・万博記念公園 ジャイガ特設会場にて開催される音楽フェスティバル「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025」の第4弾アーティストとして、B&ZAI（バンザイ）らの出演が決定した。
【写真】「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025」出演者一覧
2024年、全58組が出演し、2日間で55,000人を動員した「ジャイガ」こと「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL」が2025年も開催。第4弾アーティストとして発表されたのは、19日に秋山黄色、jo0ji、Chilli Beans.、トンボコープ、First Love is Never Returned、PompadollS、muque、Laughing Hick、reGretGirl。20日にimase、Conton Candy、This is LAST、TOOBOE、TRACK15、NIKO NIKO TAN TAN、PassCode、B&ZAI、Mega Shinnosuke、Lavt、LET ME KNOWが出演する。
また、ジャイガスピンオフイベントとして5月25日神戸国際会館こくさいホールにて「THE BONDS 2025 -NICE TO MEET YOU KOBE-」が開催予定。今回の第4弾発表では、そんなジャイガスピンオフイベントの一環として4月に開催したサーキットイベント「GIGANTIC TOWN MEETING」、そして「THE BONDS 2025 -NICE TO MEET YOU KOBE-」からも多数出演が決定した。（modelpress編集部）
日時：2025年7月19日（土）・20日（日）
open 9：30／start 11：00
会場：万博記念公園 ジャイガ特設会場
（〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園）
出演アーティスト：
＜DAY1＞秋山黄色／indigo la End／ガガガSP／川崎鷹也／Crossfaith／coldrain／jo0ji／sumika／Chilli Beans.／トンボコープ／日食なつこ／ねぐせ。／NELKE／ベリーグッドマン／Bialystocks／ビッケブランカ／First Love is Never Returned／FUNKY MONKEY BΛBY'S／Penthouse／ PompadollS／マルシィ／muque／yutori／礼賛／Laughing Hick／reGretGirl／緑黄色社会／レトロリロン and more
＜DAY2＞Aooo／imase／Awich／Kroi／Conton Candy／サバシスター／GENERATIONS／Chevon／SIRUP／This is LAST／TOOBOE／TRACK15／Tele／なきごと／NIKO NIKO TAN TAN／PassCode／B&ZAI／Fear, and Loathing in Las Vegas／BLUE ENCOUNT／フレデリック／04 Limited Sazabys／
MY FIRST STORY／マカロニえんぴつ／Mega Shinnosuke／ヤバイTシャツ屋さん／LANA／Lavt／RIP SLYME／LET ME KNOW and more
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◆「ジャイガ」第4弾アーティスト発表
2024年、全58組が出演し、2日間で55,000人を動員した「ジャイガ」こと「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL」が2025年も開催。第4弾アーティストとして発表されたのは、19日に秋山黄色、jo0ji、Chilli Beans.、トンボコープ、First Love is Never Returned、PompadollS、muque、Laughing Hick、reGretGirl。20日にimase、Conton Candy、This is LAST、TOOBOE、TRACK15、NIKO NIKO TAN TAN、PassCode、B&ZAI、Mega Shinnosuke、Lavt、LET ME KNOWが出演する。
◆「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025」詳細
日時：2025年7月19日（土）・20日（日）
open 9：30／start 11：00
会場：万博記念公園 ジャイガ特設会場
（〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園）
出演アーティスト：
＜DAY1＞秋山黄色／indigo la End／ガガガSP／川崎鷹也／Crossfaith／coldrain／jo0ji／sumika／Chilli Beans.／トンボコープ／日食なつこ／ねぐせ。／NELKE／ベリーグッドマン／Bialystocks／ビッケブランカ／First Love is Never Returned／FUNKY MONKEY BΛBY'S／Penthouse／ PompadollS／マルシィ／muque／yutori／礼賛／Laughing Hick／reGretGirl／緑黄色社会／レトロリロン and more
＜DAY2＞Aooo／imase／Awich／Kroi／Conton Candy／サバシスター／GENERATIONS／Chevon／SIRUP／This is LAST／TOOBOE／TRACK15／Tele／なきごと／NIKO NIKO TAN TAN／PassCode／B&ZAI／Fear, and Loathing in Las Vegas／BLUE ENCOUNT／フレデリック／04 Limited Sazabys／
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