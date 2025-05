中国深セン市の観瀾(Guanlan)という地区に建てられたHuawei工場で、2022年の着工以来急速に開発が進んでいることが衛星画像から明らかになりました。Satellite images reveal Huawei’s advanced chip production line in Chinahttps://www.ft.com/content/afd618f8-12c9-4297-b2a9-49f7dc548da4

Huawei Builds Complete Domestic AI Semiconductor Supply Chain | TechPowerUphttps://www.techpowerup.com/336358/huawei-builds-complete-domestic-ai-semiconductor-supply-chain[News] Huawei Reportedly Builds 7nm AI Chip Line in First Shot at Making Its Own High-End Chips | TrendForce Newshttps://www.trendforce.com/news/2025/05/05/news-huawei-reportedly-builds-7nm-ai-chip-line-in-first-shot-at-making-its-own-high-end-chips/高性能な半導体を製造するのに必要な装置「EUV(極端紫外線)露光装置」はオランダのASMLが独占している上、アメリカの圧力でASMLから中国へのEUV露光装置の輸出が禁じられているため、中国は高性能な半導体を自国で製造することができません。かといって、EUVを使って半導体を製造する台湾のTSMCや、TSMCに半導体製造を委託しているアメリカのNVIDIAから高性能な半導体を輸入しようにも、こちらもアメリカからの圧力があるためできないのが中国にとっての障壁です。このため、中国は自国でEUV露光装置を開発するべく注力しています。2025年3月には、中国はASMLが採用している従来のレーザー生成プラズマ(LPP)技術ではなく、レーザー誘起放電プラズマ(LDP)技術を利用したEUV露光装置の試作を行っていることが報じられ、中国に技術革新が起こり、アメリカの圧力が一切意味をなさなくなる可能性が見えてきました。一方で、中国は低〜中性能の半導体で大きな世界シェアを確保しているほか、旧式のDUV(深紫外線)スキャナーを用いて高性能な半導体を開発する試みも続けています。記事作成時点で「高性能」とされる最低限度の7nmおよび6nmプロセスの半導体は、既にDUVで製造することに成功しており、さらに高性能な5nmについてもDUVで製造する準備が進められています。中国の半導体メーカー・SMICがアメリカの規制を乗り越えてファーウェイのHiSiliconが設計した5nmプロセスのチップを製造することが明らかに - GIGAZINEHuaweiが主に必要とするのが、7nmプロセスのチップです。新たな報道によると、Huaweiはこれまで製造を委託していた中国SMICの生産能力に不満を抱き、材料、化学薬品、ウエハー製造装置からチップ製造装置の調達、そして実際のチップ設計・製造に至るまで、チップの生産全体を自社で賄おうとしているとのこと。さらに、衛星画像から、Huaweiが深セン市の観瀾に建てた工場が急速に開発されている様子が明らかになったといいます。この件に詳しい関係者によると、Huaweiは7nmのスマートフォン向けチップと、Ascend AIと呼ばれるAI向けチップを観瀾の工場で生産する予定で、同社が独自のハイエンドチップを製造する初の取り組みとなるとのことです。バーを右に動かすと2022年4月の観瀾の画像、左に動かすと2025年4月の観瀾の画像を確認できます。経済紙のFinancial Timesは「これまで詳細が報じられていなかったこの施設は、半導体のリーダーになるというHuaweiの野心を示すもので、AIなどの技術開発でアメリカに挑戦する中国の努力を後押しするものです」と指摘しました。チップ・コンサルタント会社SemiAnalysisの創設者であるダイラン・パテル氏は、「1つの企業がチップに関してすべてを賄おうとしているのは、これまで見たことがありません」と述べています。観瀾の工場は、Huaweiと関係があると見られる半導体メーカーのPengxinweiやShenzhen Pensunが運営する製造工場に近く、また関係者によるとHuaweiは上海、寧波、青島の半導体製造施設にも投資しているとのことで、壮大な開発計画が進んでいることが伺えます。