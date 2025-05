【週刊FLASH 5月27日号】 5月13日発売 価格:550円

【拡大画像へ】

光文社は「週刊FLASH 5月27日号」を本日5月13日に発売した。価格は550円。表紙と巻頭ページには福井梨莉華さんが登場。キュートなルックスと圧巻のスタイルを見せつける。「FLASHデジタル写真集 キミに決めた!」が発売中。

福井梨莉華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【FLASHデジタル写真集「キミに決めた!」】

福井梨莉華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

10歳で子役デビュー、今年で芸歴13年にして「おはスタ」のおはガールを務めた経験ももつ渡辺優奈さんがFLASHに登場。自身初となる本格グラビアに挑戦。6ページにわたり、グラビア映えする見事なスレンダースタイルを披露する。

渡辺優奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

TikTokで人気急上昇中の男女2人組音楽ユニット「ASOBI同盟」のりみーさんが「FLASH」に登場。初めて挑戦したグラビアを6ページにわたって紹介している。「昔からモデルに憧れていた」という彼女が、モデルとしての才能を存分に見せてくれる。「FLASHデジタル写真集りみー I am I」が発売中。

りみー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎coto

【FLASHデジタル写真集りみー「I am I」】

りみー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎coto

4月の「FLASH」で袋とじで週刊誌初登場を果たした月花めもりさん。そのグラビアが話題となり、アンコール登場となった。現在発売中のDVDが人気殺到で、グラビア界の新星として話題の彼女が5ページにわたって圧倒的なプロポーションを披露している。「FLASHデジタル写真集 月花めもり ON&OFF」と「into you」が発売中。

月花めもり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【FLASHデジタル写真集 月花めもり ON&OFF】

月花めもり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【FLASHデジタル写真集 月花めもり into you】

月花めもり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

