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01. My Treasure
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04. Brave Saga
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06. HIKARI
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08. ¥ê¥ó¥¬¥Ù¥ë
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10. Ai¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢
11. SAY YEAH
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13. ºÇ¸å¤Î±« / º´ÌîÍ¦ÅÍ
14. ¥·¥¢¥ï¥·¥§¥¤¥¯
15. STARS
16. Sparkle
17. ¥À¥ó¥¹¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊMAGIC CARPET¡ÁKiss Plan¡Áenergy¡Ë
18. Bad Liar
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20. ¥«¡¼¥Æ¥ó / µÈÅÄ¿Î¿Í
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22. Ribbon
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25. I CAN DRINK
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29. Winding Road
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EN1. Milky Snow
EN2. Now Story
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