Penthouseが、2ndアルバム『Laundry』のアナログレコードをリリースすることを発表した。バンドとしては初のアナログリリースとなり、2024年11月に発売した『Laundry』が数量限定生産でアナログ化されるとのこと。本アルバムは、改めて自分たちのルーツやオリジナリティを洗い出し、磨き上げたサウンドを集めたキャリア2枚目となるフルアルバム。レトロな80年代のソウルディスコを彷彿とさせるファンキーなダンスチューンの「Taxi to the Moon」や、「我愛你」、「一難」の人気楽曲も収録されているという。

リリース情報



2ndアルバム『Laundry』アナログレコード詳細:https://penthouse-tokyo.com/news/1220/品番:NJS-822商品形態:LP価格:税込¥5,000(税込)※5月20日(火)より全国5都市7会場にて先行販売※ツアー終了後、VICTOR ONLINE STOREで販売予定※先行販売・後日販売ともに数量限定につき無くなり次第終了◆収録曲01. Taxi to the Moon02. 我愛你(テレ東 ドラマNEXT「好きなオトコと別れたい」主題歌)03. 夏に願いを04. Raise Your Hands Up05. フライデーズハイ(日産「X-TRAIL e-4ORCE」CMソング)06. 花束のような人生を君に(関西テレビドラマ「そんな家族なら捨てちゃえば?」主題歌)07. 一難(ショートドラマ作品「トリッパーズ」主題歌)08. Kitchen feat. 9m8809. アイデンティファイ10. Whiskey And CokeDL&Streaming:https://penthouse.lnk.to/laundry商品ページ:https://penthouse-tokyo.com/discography/1004/