星野源が、5月14日にリリースされる6年半ぶりとなるニューアルバム『Gen』に先駆け、アルバム収録曲「Star」のミュージックビデオがプレミア公開されることを発表した。ミュージックビデオは、アルバム発売当日となる5月14日20時に公開される。プレミア公開ページでは現在リマインダーの設定が可能となっているので、ぜひ通知をオンにしていただきたい。また5月14日より、Apple Music、Spotifyなど主要ストリーミングサービスでの配信、iTunes Storeでダウンロード販売もスタートする。

リリース情報



▲Box Set ▲Box Set

▲通常盤 ▲通常盤

◆「Star」配信リンク:https://genhoshino.lnk.to/Star◆6th Album『Gen』2025年5月14日(水)発売Pre-add/Pre-save(事前登録):https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital_pre◆形態“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]/\7,480(税込)“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]/\8,910(税込)“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]/\8,910(税込)通常盤 [VICL-66033]/(税込)\3,410(税込)予約:https://genhoshino.lnk.to/Gen◆収録曲01. 創造02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)03. Star04. Glitch05. 喜劇06. 2 (feat. Lee Youngji)07. Melody08. 不思議09. Memories (feat. UMI, Camilo)10. 暗闇11. Why12. 生命体13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)14. Sayonara15. 異世界混合大舞踏会16. Eureka◆各初回限定盤*各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱◆Box Set “Poetry”・星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』・川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種・ライナーノーツ「From 808 Studio」◆Box Set “Visual” Blu-ray / DVD・Gen Hoshino presents Reassembly LIVE (2h35min)01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい17. 夏のクラクション 18. REAL 19. 異世界混合大舞踏会(feat. ニセ)・Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA (2h12min)・アフター (バースデー) パーティー・トークセレクション・ドキュメンタリー・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール・Akira Nise presents Fake・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」・川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種◆チェーン別オリジナル購入特典下記チェーン店、および、ショッピングサイトにて5月14日発売 6th Album『Gen』(VIZL-2436 / VIZL-2437 / VIZL-2438 / VICL-66033)をお買い上げの方に、下記特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求め下さい。・Amazon.co.jp | メガジャケ※Amazon.co.jp では、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE | オリジナル“Gen”バッジ A type・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online | オリジナル“Gen”バッジ B type・TSUTAYA RECORDS 全国各店 | オリジナル“Gen”バッジ C type・楽天ブックス | オリジナル“Gen”バッジD type※楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。・セブンネットショッピング | オリジナル“Gen”バッジ E type・A!SMART | オリジナル“Gen”バッジ F type・VICTOR ONLINE STORE | オリジナル“Gen”バッジ G type・その他、一般店 | オリジナル“Gen”バッジ H type※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約下さい。※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A023121/339.html◆星野源 6th Album『Gen』会場限定特典決定!https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A023121/355.html星野源<Gen Hoshino presents MAD HOPE>、および<Gen Hoshino presents MAD HOPE>追加公演の各会場のCD・Blu-ray・DVD販売ブースにて、5月14日(水)発売の星野源 6th Album『Gen』をご購入いただいた方に先着で、会場限定特典をプレゼント。・特典内容:会場限定特典:オリジナルポストカード2種セット・対象商品:6th Album『Gen』Gen Box Set “Poetry” (BOX+CD+BOOK・初回限定盤) VIZL-2438/7,480円(税込)Gen Box Set “Visual” (BOX+CD+2Blu-ray・初回限定盤) VIZL-2436/8,910円(税込)Gen Box Set “Visual” (BOX+CD+3DVD・初回限定盤) VIZL-2437/8,910円(税込)Gen (CD・通常盤) VICL-66033/3,410円(税込)※CD・Blu-ray・DVD販売ブースのオープン時間は、オフィシャルグッズ販売時間に準じます。※チェーン別オリジナル購入特典(オリジナル“Gen”バッジ)も対象となります。※特典は予定数に達し次第終了となります。◆対象CDショップにてスペシャル企画が決定https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A023121/354.html星野源 6th Album『Gen』の発売を記念して、対象CDショップにてスペシャル企画が決定。下記の対象店舗において、2023年1月に行われたイベント『Gen Hoshino presents “Reassembly”』のフォトパネル展を開催!さらに、オフィシャルグッズも期間限定で販売いたします。実施期間:2025年5月13日(火)各店開店時〜※時間は各店舗の営業時間に準じます。※開催期間は店舗により異なります。また変更になる可能性もございますので、ご来店の際にはご注意ください。◆フォトパネル展[対象CDショップ]・タワーレコード渋谷店 / 仙台パルコ店 / 京都店 / 広島店 / 福岡パルコ店 / 神戸店 / イオンレイクタウン店 / 新宿店 / 東浦店 / 上田店 / 梅田NU茶屋町店 / 浦和店 / ららぽーとTOKYO-BAY店 / アミュプラザ博多店 / あべのHoop店 / アリオ川口店 / アリオ鷲宮店 / 那覇店 / アミュプラザ鹿児島店 / ららぽーと立川立飛店 / 札幌パルコ店 / なんばパークス店・HMV立川 / 札幌ステラプレイス / HMV&BOOKS SHIBUYA / 大宮アルシェ/ イオンモール川口前川 / 栄 / 三宮オーパ / イトーヨーカドー宇都宮 / ラゾーナ川崎 / 阪急西宮ガーデンズ◆オフィシャルグッズ販売[取り扱いオフィシャルグッズ]Onpu T-Shirt/Pink 130/S/M/L/XL/XXL 各\3,800Onpu T-Shirt/Green 130/S/M/L/XL/XXL 各\3,800Onpu Sports Towel \2,000Outside Keychain/Yellow \1,800Onpu Keychain/Green \1,800※価格は全て税込み価格となります。※取り扱いグッズの内容は店舗によって異なりますのでご注意ください。また、数に限りがありますため、期間中でも売り切れ次第販売終了となります。予めご了承ください。[対象CDショップ]・タワーレコード渋谷店 / 新宿店 / 仙台パルコ店 / 京都店 / 広島店 / 福岡パルコ店 / 神戸店 / 梅田NU茶屋町店 / アミュプラザ博多店 / あべのHOOP店 / 札幌パルコ店 / なんばパークス店 / イオンレイクタウン店 / 東浦店 / 上田店 / 浦和店 / ららぽーとTOKYO-BAY店 / アリオ川口店 / アリオ鷲宮店 / 那覇店 / アミュプラザ鹿児島店 / ららぽーと立川立飛店・HMV栄 / 三宮オーパ / 立川 / 札幌ステラプレイス / イトーヨーカドー宇都宮 / ラゾーナ川崎 / 阪急西宮ガーデンズ / イオンモール川口前川 / 大宮アルシェ / HMV&BOOKS SHINSAIBASHI[ご注意]※取り扱い内容やアイテム、販売開始予定日は店舗により異なります。詳細はご購入希望店舗へお問い合わせの上ご来店ください。※各商品数には限りがございます。予めご了承ください。