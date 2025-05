M!LK最新ライブ映像作品のジャケット写真＆ドキュメンタリーティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■M!LK最新曲「イイじゃん」はSNS総再生数15億回突破!

M!LKが6月11日にリリースするBlu-ray&DVD『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』のジャケット写真が公開された。

2024年冬に開催された、M!LKの結成10周年を記念した初のアリーナツアー『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』。本作には、このツアーで初披露となったメンバーそれぞれのソロ曲や、結成10周年記念ソングでありツアータイトルともリンクする「I CAN DRINK」など、“コーヒーが飲めません”だったM!LKがまさに“I CAN DRINK”へと成長した、メモリアルなさいたまスーパーアリーナ公演の模様を完全収録している。

さらに、初回限定盤に収録される、ツアーの全公演に密着した大ボリュームのドキュメンタリーよりティザー映像が公開。結成10周年・初のアリーナツアーという大きな節目に向き合った、メンバーの思いが感じられる。

M!LKは現在、『M!LK CONCERT TOUR 2025 “M!X”』を開催中。6月の神奈川・横浜アリーナ公演、7月の兵庫・神戸ワールド記念ホール公演のチケットは、5月17日より一般発売がスタートする。

また、大流行中の最新曲「イイじゃん」は、SNS総再生回数が15億回を突破し、ますます注目を集めている。

リリース情報

2025.06.11 ON SALE

Blu-ray&DVD『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』

2025.07.09 ON SALE

SINGLE「アオノオト」

M!LK OFFICIAL SITE

