5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、Blu-ray&DVD『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』(6月11日リリース)のジャケット写真を公開した。『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』は、昨年冬に開催された同グループの結成10周年を記念した初のアリーナツアー。同Blu-ray&DVDには、このツアーで初披露となったメンバーそれぞれのソロ曲や、結成10周年記念ソングでありツアータイトルともリンクする「I CAN DRINK」など、“コーヒーが飲めません”だったM!LKがまさに“I CAN DRINK”へと成長したメモリアルなさいたまスーパーアリーナ公演の模様が完全収録されている。

さらに、初回限定盤に収録される、ツアーの全公演に密着した大ボリュームのドキュメンタリーよりティザー映像も公開された。同グループは、佐野勇斗、塩崎太智(※崎=たつさき)、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人による5人組。グループ名には「何色にも染まることのできる存在に」という意味が込められている。4月から全国6都市をまわるアルバムツアー『M!LK CONCERT TOUR 2025 "M!X"』を開催している。