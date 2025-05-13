¹¥Ä´À¾Éð¤ÎÏ¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤¬¡Ö35¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡5¡¦7¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï½é²ó°ÊÍè¤Î¼ºÅÀ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê13Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡À¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤ÎÏ¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤¬35¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿û°æ¿®Ìé¤¬ÀèÆ¬¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ë¡¢·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡4Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀ¾Éð¤ÏÁ°¥«¡¼¥É¤Î¥í¥Ã¥Æ3Ï¢Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤Ç´°Éõ¡£5·î7Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î½é²ó¤Ë¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬1¼ºÅÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤ÎÏ¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤Ï93Ç¯¤Î40¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇµåÃÄ¿·µÏ¿¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£