アンコール来日公演を開催する6人組韓国アイドルグループ・NMIXX(エンミックス)

JYPエンターテイメント所属の6人組韓国アイドルグループ・NMIXX(エンミックス)が1月に開催された『NMIXX FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB』のアンコール来日公演となる『NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO" ENCORE』を5月31日(土)・6月1日(日)に開催する。

NMIXXは、 独自の「MIXXPOP」ジャンルを披露するし、秀でたボーカルとパフォーマンスで注目されている。2023年には、The Fact Music Awardsの「今年のアーティスト賞」や 2023 Hanteo Music Awardsの「グローバルアウトスタンディングアーティスト賞」を含め、多くの授賞式で受賞した。

HOMINISではアンコール公演を控えたNMIXXのメンバーにインタビューを敢行!ライブへの意気込みやライブ前のルーティン、お互いの推しポイントなどを語ってもらった。

――アンコール来日公演、『NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIIXX LAB in TOKYO ENCORE』が決まった時の感想をお願いします

ベイ「アンコール公演が決まったっていうのは、NSWERが教えてくれて知ったんです!だからずっとアンコール公演がしたかったし、こうして実現できて本当に嬉しくてワクワクしています。素敵な思い出をくれたNSWERの皆さんに、早くまた会いたいです!!!」

――どんなライブにしたいですか?また、意気込みを教えてください

ヘウォン「ファンの皆さんに『最初からもう一度観たい』と思ってもらえて、帰りたくなくなるようなアンコール公演にしたいと思っています!」

――ライブ前のルーティンやゲン担ぎはありますか

ギュジン「ストレッチ、発声練習、迷いやすい部分の確認、水を一口飲む、そしてメンバーみんなで掛け声をします!」

NMIXXが明かすお互いの推しポイントとは?

――今回披露する楽曲のなかで特に思い入れのある曲を教えてください

ジウ「『Love is lonely』です!曲が始まってリフトで上がると、NSWERの皆さんの姿が一望できるんですが、その光景が本当に美しいんです!」

――ライブ中のビハインドストーリーがあれば教えてください

ソリュン「1月の日本ファンコンサートのときにベイと同じ部屋だったんですが、終わった日の夜に遅くまで一緒におしゃべりして遊んでいたのを覚えています」

――メンバー同士だからこそ知る、お互いの推しポイントを教えてください

ヘウォンが思うリリーの魅力ポイント

「英語を話すときと他の言語を話すときの雰囲気の違い!スモーキーメイクが一番似合うけど、実はとてもラブリーでおとぎ話のような性格のメンバー!」

リリーが思うギュジンの魅力ポイント

「魅力はたくさんあるけど、最近はファッションで見せるカッコよくてかわいいアクセサリーのポイントが素敵!」

ソリュンが思うヘウォンの魅力ポイント

「清楚な顔立ちに、面白くてしっかりした性格が魅力ポイントだと思います!」

ギュジンが思うジウの魅力ポイント

「自然ににじみ出る超かわいさ!そしてお姉さんのボーカルトーン!」

ジウが思うベイの魅力ポイント

「ベイお姉さんは明るくて、心が温かいです!」

ベイが思うソリュンの魅力ポイント

「はっきりとした力強い眉毛を持っているところ!」

――今後のグループとしての目標はありますか?

リリー「ミックスポップの魅力をもっと多くの方々、そして世界中の人々に伝えたいですし、たくさんのフェスティバルに出演して、観客の皆さんにNMIXXの強烈なパフォーマンスとエネルギーを届けたいです!」

――最後に日本のNSWERの皆さんに一言お願いします

ヘウォン「いつも会いたい日本のNSWERの皆さん〜また会えることになってとっても嬉しいです!今回も忘れられない思い出を一緒に作りましょう!愛してます!」

文=HOMINIS編集部

公演情報

NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO ENCORE

【会場及び日程】

東京体育館 メインアリーナ

2025年 5月 31日 (土) 開場 15:30 / 開演 17:00

2025年 6月 1日 (日) 開場 14:30 / 開演 16:00



【チケットに関するお問い合わせ】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

(受付時間:平日 10:00 〜 18:00)

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。



【公演に関する問い合わせ】

H.I.P. (03-3475-9999)

主催・企画:JYP Entertainment / NTTドコモ / mahocast(STONE.B)

後援:Lemino

