歌手の西野カナ(36)が13日までに自身のインスタグラムを更新。ライブのオフショットに反響が集まっている。

全国アリーナツアー「Fall In Love With You Again Tour 2025」の東京公演を5月10、11日に行った西野は「東京に来てくれたみんなありがとう!!」とファンへ感謝。

「みんなの笑顔がキラキラでうれしかった 最高の2日間でした」と余韻たっぷりにつづり、鏡越しの自撮りショットや、可愛らしいラメネイルなど、オフショットを数枚添えた。

この投稿にフォロワーからは6.8万もの“いいね”が寄せられ、「魅力があふれまくり」「ネイルかわいい真似する」「可愛いが全部詰まってる」「実物めっちゃ可愛くてビビった」といったコメントが集まっている。

西野は恋に悩む女性の心情などを歌った自作の歌詞が注目され同世代を中心に人気を集めてきた。19年2月に活動を休止し、翌3月に一般男性と結婚。23年に第1子を授かった。24年6月に5年ぶりの活動再開を発表した。