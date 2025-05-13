ユーロ圏　１０年債利回り格差 一段と縮小、仏６８、伊１０２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.672
フランス　　　3.35（+68）
イタリア　　　3.693（+102）
スペイン　　　3.291（+62）
オランダ　　　2.901（+23）
ギリシャ　　　3.451（+78）
ポルトガル　　　3.185（+51）
ベルギー　　　3.225（+55）
オーストリア　3.076（+40）
アイルランド　2.96（+29）
フィンランド　3.149（+48）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）