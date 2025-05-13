ユーロ圏 １０年債利回り格差 一段と縮小、仏６８、伊１０２ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 一段と縮小、仏６８、伊１０２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.672
フランス 3.35（+68）
イタリア 3.693（+102）
スペイン 3.291（+62）
オランダ 2.901（+23）
ギリシャ 3.451（+78）
ポルトガル 3.185（+51）
ベルギー 3.225（+55）
オーストリア 3.076（+40）
アイルランド 2.96（+29）
フィンランド 3.149（+48）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.672
フランス 3.35（+68）
イタリア 3.693（+102）
スペイン 3.291（+62）
オランダ 2.901（+23）
ギリシャ 3.451（+78）
ポルトガル 3.185（+51）
ベルギー 3.225（+55）
オーストリア 3.076（+40）
アイルランド 2.96（+29）
フィンランド 3.149（+48）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）