日向坂46初の五期生楽曲「ジャーマンアイリス」のMVが、5月15日22時に公開されることが決定した。音源はそれに先駆け、5月14日0時よりストリーミング&ダウンロード先行配信がスタートする。「ジャーマンアイリス」は5月21日に発売となる、日向坂46・14thシングル「Love yourself!」に収録される。フォーメーションも明かされておらず、ファンの間では様々な憶測が飛び交っている楽曲だ。

