5月16日公開の『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』より、グッズを持ち込める応援上映の実施が決定。さらに、入場者特典が解禁されたほか、フォトカードの販売も決まった。併せて、日本独占の本編映像「LOVE DIVE」が解禁された。デビューから3年の時を経て、世界19ヵ国・計37公演で42万人を動員したIVE初のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」。日本の東京ドームで開催されたファイナル公演でも、チケットが販売開始わずか10秒で即完売するほど、若い世代を中心に絶大な人気を獲得していることを裏付けている。

公開まで1週間を切り、期待と盛り上がりが最高潮に達している中、応援上映の実施と入場者特典の配布が決定。さらに、絶対ゲットしたくなる可愛すぎるフォトカードの販売も決定した。応援上映は公開翌日の5月17日より東京、大阪にて実施。歓声や掛け声だけでなく、IVEの関連グッズの持ち込みも可能となり、映画館でコンサート会場さながらの盛り上がりを体感できる。5月17日は、東京・TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋、大阪・TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんばにて実施。参加注意事項は、作品公式HP(応援上映ページ)にて。各劇場での応援上映の実施時間については、劇場HPにて。また入場者特典の配布も決定。5月16〜22日の期間にて、コンサートでも降ってきたハートの紙吹雪をモチーフにしたスペシャルサンクスカード(数量限定)が配布。裏面にはコンサートの最後にモニターで映し出されるなど、DIVEにとってもなじみのある言葉「SPECIAL THANKS to DIVE」が記されており、IVEからDIVEへの特別感満載な特典となっている。さらに映画公開の5月16日より全国の上映劇場にてフォトカードが販売予定。価格は1100円(税込/6枚1セット)。あわせて本国でも解禁されていない本編映像が解禁。公開されたのは、YouTubeでの再生回数約3億回を誇り、「2022 MAMA AWARDSでは「SONG OF THE YEAR(今年の歌賞)」を受賞するなど、世界中で大人気曲「LOVE DIVE」のサビ部分。一度聞いたら耳から離れない中毒性あふれる曲で、耳にしたことがあるという方も多い楽曲ではないだろうか。SNSでも手鏡をのぞき込むようなダンスになぞらえた“鏡ダンス”を踊る人が続出。歌とダンスの両面から注目を集めた。映像では、黒と赤の衣装に身を包んだメンバーが「愛する勇気があればいつでも飛び込んでみよう」という楽曲のメッセージの通り、背中を押してくれるような力強い表情でのパフォーマンスが映し出されている。楽曲が持つパワーとステージの演出も相まって、パワフルさと妖艶さ両方の魅力あふれる映像になっている。ジャンルにとらわれない楽曲やパフォーマンスがIVEの強み。本編には全20曲と舞台裏を収めたメイキング映像やインタビューが収録されており、「LOVE DIVE」とはガラリと雰囲気を変えるステージも多く楽しめる。『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』は、5月16日より全国公開。