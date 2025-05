CRAVITYが、2025年2月に開催した日本オリジナルコンサート<CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter & Sweet”>のライブBlu-rayを7月2日に発売することを発表した。本作品では、大阪・フェスティバルホールで3公演、東京・LINE CUBE SHIBUYAで3公演の全6公演が開催され、即日完売となったファイナル公演が収録される。これまで海外公演の一環となる<2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR “MASTERPIECE”>を行っているが、ファンコンを除くと今回の<CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter & Sweet”>が日本初のオリジナルコンサートとなる。韓国の最新曲「Now or Never」に加え、3月26日にリリースされたJapan 2nd EP『Jelly Bean』収録全5曲の初・生パフォーマンスが収録されている他、貴重な舞台裏に密着したビハインド映像も特典映像として収録されているとのことだ。

リリース情報



Blu-ray『CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter & Sweet”』2025年7月2日(水)リリース○A!SMART/VICTOR ONLINE STORE限定盤(Blu-ray)NXS-731 9,350円(税込)○収録内容JUMPERPOW!MammothSCORCHNew AddictionNow or NeverENIGMAMoonlightC’est La VieLove or Die -Japanese ver.-SHOW OFFGroovy -Japanese ver.-Dilly DallyJelly BeanBlue & WhiteCheese -Japanese ver.-FLY(本編映像、約100分)○特典映像CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter & Sweet” Behind the Scenes(大阪・東京公演の裏側でコンサートを作り上げてゆくメンバーたちの貴重な映像を約49分収録)