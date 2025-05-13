CRAVITY、“完全日本オリジナル”のライブ映像作品『CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter ＆ Sweet”』発売決定
CRAVITYが、2025年2月に開催した日本オリジナルコンサート＜CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter ＆ Sweet”＞のライブBlu-rayを7月2日に発売することを発表した。
本作品では、大阪・フェスティバルホールで3公演、東京・LINE CUBE SHIBUYAで3公演の全6公演が開催され、即日完売となったファイナル公演が収録される。これまで海外公演の一環となる＜2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR “MASTERPIECE”＞を行っているが、ファンコンを除くと今回の＜CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter ＆ Sweet”＞が日本初のオリジナルコンサートとなる。韓国の最新曲「Now or Never」に加え、3月26日にリリースされたJapan 2nd EP『Jelly Bean』収録全5曲の初・生パフォーマンスが収録されている他、貴重な舞台裏に密着したビハインド映像も特典映像として収録されているとのことだ。
リリース情報
2025年7月2日（水）リリース
○A!SMART/VICTOR ONLINE STORE限定盤（Blu-ray）
NXS-731 9,350円(税込)
○収録内容
JUMPER
POW!
Mammoth
SCORCH
New Addiction
Now or Never
ENIGMA
Moonlight
C’est La Vie
Love or Die -Japanese ver.-
SHOW OFF
Groovy -Japanese ver.-
Dilly Dally
Jelly Bean
Blue & White
Cheese -Japanese ver.-
FLY
（本編映像、約100分）
○特典映像
CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter & Sweet” Behind the Scenes
（大阪・東京公演の裏側でコンサートを作り上げてゆくメンバーたちの貴重な映像を約49分収録）
関連リンク
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