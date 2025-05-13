伊賀瀬 道也 先生登壇！セリスタ『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』
セリスタは、2025年5月25日(日)に、伊賀瀬 道也 先生(愛媛大学医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座 / 教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』を開催します。
セリスタ『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 29 Stage 6
■開催日時 ：2025年5月25日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム ：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『The King of Supplements!
コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』
伊賀瀬 道也 先生 / Dr. Michiya Igase
愛媛大学抗加齢予防医療センター / センター長
愛媛大学大学院 / 教授
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■企画・主催：セリスタ
セリスタは、2025年5月25日(日)に、伊賀瀬 道也 先生(愛媛大学医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座 / 教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』を開催。
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』
伊賀瀬 道也 先生 / Dr. Michiya Igase
愛媛大学抗加齢予防医療センター / センター長
愛媛大学大学院 / 教授
1) 老化研究のトピックス
2) コラーゲン(ペプチド)について
3) コラーゲンペプチドの多彩な健康作用
4) 老化に関連する糖化について
5) コラーゲンペプチドの抗糖化作用
※キーワード： 老化スピード、コラーゲンペプチド、AGEs、抗糖化作用
講師紹介
伊賀瀬 道也 先生 / Dr. Michiya Igase
愛媛大学抗加齢予防医療センター / センター長
愛媛大学大学院 / 教授
《経歴》
1983年 愛媛県立松山東高校卒業
1991年 愛媛大学第2内科(循環器)
1999年 愛媛大学(老年医学)助手
2003年 ウェイクフォレスト大学／アメリカ合衆国ノースカロライナ州
東海岸 ワシントンの南
2005年 愛媛大学加齢制御内科講師
2011年 愛媛大学附属病院抗加齢
予防医療センター長
2016年 愛媛大学大学院老年神経
総合診療内科特任教授
専門医：循環器、高血圧、老年医学、抗加齢医学
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