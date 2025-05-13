伊賀瀬 道也 先生登壇！セリスタ『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』

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セリスタは、2025年5月25日(日)に、伊賀瀬 道也 先生(愛媛大学医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座 / 教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』を開催します。

 

セリスタ『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』

 

 

■番組名　　　：『Sunday Wellness Breeze』Season 29 Stage 6

■開催日時　　：2025年5月25日(日) 10:00〜12:00

■開催形式　　：Zoomオンラインセミナー

■プログラム　：10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『The King of Supplements!

コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』

伊賀瀬 道也 先生 / Dr. Michiya Igase

愛媛大学抗加齢予防医療センター / センター長

愛媛大学大学院 / 教授

12:00 エンディング

■参加費　　　：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象　　　　：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員　　　　：1,000人

■企画・主催：セリスタ

 

セリスタは、2025年5月25日(日)に、伊賀瀬 道也 先生(愛媛大学医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座 / 教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』

伊賀瀬 道也 先生 / Dr. Michiya Igase

愛媛大学抗加齢予防医療センター / センター長

愛媛大学大学院 / 教授

1) 老化研究のトピックス

2) コラーゲン(ペプチド)について

3) コラーゲンペプチドの多彩な健康作用

4) 老化に関連する糖化について

5) コラーゲンペプチドの抗糖化作用

※キーワード： 老化スピード、コラーゲンペプチド、AGEs、抗糖化作用

 

講師紹介

 

伊賀瀬 道也 先生 / Dr. Michiya Igase

愛媛大学抗加齢予防医療センター / センター長

愛媛大学大学院 / 教授

《経歴》

1983年　愛媛県立松山東高校卒業

1991年　愛媛大学第2内科(循環器)

1999年　愛媛大学(老年医学)助手

2003年　ウェイクフォレスト大学／アメリカ合衆国ノースカロライナ州

東海岸　ワシントンの南

2005年　愛媛大学加齢制御内科講師

2011年　愛媛大学附属病院抗加齢

予防医療センター長

2016年　愛媛大学大学院老年神経

総合診療内科特任教授

専門医：循環器、高血圧、老年医学、抗加齢医学

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