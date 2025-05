歌手の西野カナ(36)が13日までにインスタグラムを更新。ライブ会場の楽屋とみられる部屋でのオフショットを公開した。西野は「Fall In Love With You Again Tour 2025」「東京に来てくれたみんなありがとう!!」と、開催中のアリーナツアー来場者に感謝をつづり、「みんなの笑顔がキラキラで嬉しかった」「最高の二日間でした!」とコメント。「みんな私のぴ!」と感謝をつづった。

5枚の写真も添えられ、スタッフやネイル、クロックスのサンダルなどのショットも公開した。この投稿にファンから「ネイルもクロックスもみんなの質問に答えてくれてる!」「私のぴ!!!!ネイルかわいい真似する」「ネイルもクロックスもアップで見たかったから嬉しい」「ネイルもクロックスも載せてくれてありがとう」「しごできカナやん!!!!」など反響が多数。また、ライブについて「最高な1日をありがとう カナやんとの素敵な思い出がまた1つ増えた!!嬉しい!!」「セトリ神すぎて涙出たカナ様」「カナちゃんにパワーもらったから、色々とやる気まっくすです」などの声も寄せられた。西野は4月5日の大阪城ホールを皮切りに、6ヶ所12公演を回るアリーナツアーを開催中。5月10日と11日に、東京・国立代々木競技場 第一体育館で公演を行った。