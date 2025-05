¥¦¥Ö¥í¤«¤éÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¥ì¥Ç¥£¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó ¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à ¥È¡¼¥× ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì

ウブロは、アイコニックコレクション「クラシック・フュージョン」から、日本限定モデル「クラシック・フュージョン チタニウム トープ ダイヤモンド」を発表しました。Courtesy of HUBLOT「クラシック・フュージョン チタニウム トープ ダイヤモンド」は、ウブロのレディスウォッチの中でも高い人気を誇る「クラシック・フュージョン」の33丱院璽好汽ぅ困謀仂譴靴真刑遒任后ダイアルとストラップには、ブランド初となる新たなニュアンスカラー「トープ」を採用しました。ブラウン、グレー、そしてベージュのエッセンスを感じさせる品格と洗練を兼ね備えた印象的な色は、「クラシック・フュージョン」のシンプルで現代的なデザインと美しく調和しています。

Courtesy of HUBLOT丁寧に仕上げが施されたチタニウムケースや針、インデックスなどのメタル部分と、シルバーサンレイ仕上げが施されたダイアル、ベゼルにセットされたダイヤモンド、それぞれの素材と輝きが融合し、ブランドコンセプト「アート・オブ・フュージョン(異なる素材やアイデアの融合)」が表現されています。上質なストラップは、レザー素材の裏にブラックラバーを縫合することで、軽やかで優れた着用感を実現しています。Courtesy of HUBLOT落ち着いた佇まいと華やかさを併せ持つタイムピース「クラシック・フュージョン チタニウム トープ ダイヤモンド」は、日常使いやドレスアップシーンに至るまで、あらゆるスタイルで唯一無二の存在感を演出します。【商品詳細】リファレンス番号:581.NX.4670.LR.1104.JPNケース:サテン&ポリッシュ仕上げのチタニウム、直径33mm、防水性:5気圧(50m)ケースバック:チタニウムベゼル:ポリッシュ仕上げのチタニウム、36 個のダイヤモンド(約0.8cts)ダイヤル:トープ サンレイ仕上げムーブメント:クオーツストラップ:トープアリゲーター&ブラックラバー価格:136万4,000 円(税込)Courtesy of HUBLOT#HUBLOT #ウブロお問い合わせ:LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ウブロ電話番号:03-5635-7055URL:www.hublot.com