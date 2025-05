2位:羽生結弦(フィギュアスケート)/29票

All About ニュース編集部は3月25〜26日の期間で、全国10〜70代の男女300人を対象に「アスリート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「引退後解説者として活躍しそうだと思うアスリート」ランキングを発表します。2位は、羽生結弦さんでした。日本を代表するフィギュアスケーターの羽生さんは、国内外で多くのファンを魅了。2014年のソチ五輪で日本男子初の金メダルを獲得すると、2018年の平昌五輪でも連覇を達成しました。2022年からはプロとして活動しており、2025年3月には、歌手の米津玄師さんがアニメ『メダリスト』(テレビ朝日系)のオープニング主題歌として手掛けた楽曲『BOW AND ARROW』のミュージックビデオにも出演しました。

1位:大谷翔平(野球)/65票

アンケート回答では、「言葉選びが上手いので活躍しそう」(30代女性/広島県)、「ハキハキとした受け答えから、的確な解説を分かりやすくできそう」(50代女性/東京都)、「実績、経験(輝かしい部分と苦しんだ部分)が豊富でわかりやすく好かれそうな話し方」(60代男性/愛知県)、「現役でも様々な演技をしてきている選手なので、よい解説者になりそうだから」(20代女性/千葉県)といった声が集まりました。栄えある1位を獲得したのは、大谷翔平選手でした。現在、大谷選手はメジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースに所属。ピッチャーとバッターを両立する希少な二刀流プレーヤーとして名を馳せ、メジャーリーグでは3度のMVPを獲得しています。2024年は54本塁打59盗塁という前人未到の大記録を達成。今シーズンも世界を驚かす活躍に期待が膨らみます。回答者からは、「文句なしの世界のヒーロープレーヤーだと思う。日本に限らず世界がほっとかないと思う」(50代女性/大阪府)、「二刀流で、そして海外のチームで試合を行っている選手は大谷翔平さんのみです。野球の知識や、人柄など、引退後も活躍されると感じました」(30代女性/大阪府)、「現役の今、かなり有名だし人気があるので引退した後もイベントや解説の仕事などで呼ばれそうな気がする」(30代女性/秋田県)、「インタビューにも上手に受答え出来る位、頭の回転の良い方だからです」(60代女性/和歌山県)などのコメントが寄せられました。※回答コメントは原文ママですこの記事の筆者:小沼 克年 プロフィールフリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。(文:小沼 克年)