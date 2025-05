Little Glee Monsterが、5月28日にリリースするニューシングル「夢じゃないならなんなのさ」の収録曲の「Pop Like A Star」が5月21日に先行配信されることを発表した。表題曲の「夢じゃないならなんなのさ」は、毎週木曜よる11時56分からTBS系28局にて全国同時放送中のTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』エンディングテーマで4月11日から先行配信中。そして、CDリリースに先駆けてシングル収録曲の「Pop Like A Star」が先行配信スタートとなる。

リリース情報

◆「夢じゃないならなんなのさ」

配信中:https://littlegleemonster.lnk.to/YumejanainaraNannanosa



◆シングルCD「夢じゃないならなんなのさ」

発売日:2025年5月28日(水)

予約:https://LittleGleeMonster.lnk.to/YumejanainaraNannanosa_SG



◆形態

・初回生産限定盤(CD+BD) SRCL-13320〜13321 \3,400(税込)



・通常盤(CD only) SRCL-13322 \1,430(税込)



・期間生産限定盤(CD+BD) SRCL-13323〜13324 \1,870(税込)

Ⓒ福田宏・白泉社/「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会 Ⓒ福田宏・白泉社/「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会

◆収録内容

・DISC-1(CD)

01. 夢じゃないならなんなのさ

(TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』エンディングテーマ)

ほか新曲収録



夢じゃないならなんなのさ - Lead Off ver. - ※初回生産限定盤/通常盤のみ収録

夢じゃないならなんなのさ - TV Size - ※期間生産限定盤のみ収録



・DISC-2(Blu-ray)※初回生産限定盤

SPACE SHOWER TV × J:COM Little Glee Monster Precious Live - 2024.09.23

DIVA

I Promise you

青春フォトグラフ

好きだ。

だから、ひとりじゃない feat.千葉県立幕張総合高等学校ダンス部DOHOPS

世界はあなたに笑いかけている feat.千葉県立幕張総合高等学校ダンス部DOHOPS

ECHO



・DISC-2(Blu-ray)※期間生産限定盤

TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』ノンクレジットエンディングムービー



◆「夢じゃないならなんなのさ」店舗購入特典情報

・Little Glee Monster応援店特典:スマホサイズステッカー(メインビジュアル絵柄)

・セブンネットショッピング:配信ジャケット絵柄缶バッジ

・Amazon.co.jp:メガジャケ ※購入された形態のジャケット絵柄となります。

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):ポストカード ※各メンバーソロ全6種からランダム1種

・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く):L版フォトグラフ ※各メンバーソロ全6種からランダム1種

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く):ましかくフォトグラフ ※各メンバーソロ全6種からランダム1種/TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。

・amiami(オンラインショップ):アニメ描きおろし絵柄L版ブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象

・ソフマップ・アニメガ(一部アニメガ店舗を除く):アニメ描きおろし絵柄アクリルコースター ※期間生産限定盤のみ対象

・全国アニメイト(通販含む):アニメ描きおろし絵柄ましかくブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象

・楽天ブックス:CDジャケット絵柄缶バッジ ※購入された形態のジャケット絵柄となります。

・楽天ブックス限定早期予約特典:A4クリアファイル(通常盤ジャケット絵柄)

・Sony Music Shop:ポストカード(メインビジュアル絵柄)

・official fanclub「リトグリCLUB」会員限定早期予約特典:スマホサイズステッカー ※各メンバーソロ全6種から1種選択可

◆「夢じゃないならなんなのさ」配信中:https://littlegleemonster.lnk.to/YumejanainaraNannanosa◆シングルCD「夢じゃないならなんなのさ」発売日:2025年5月28日(水)予約:https://LittleGleeMonster.lnk.to/YumejanainaraNannanosa_SG◆形態・初回生産限定盤(CD+BD) SRCL-13320〜13321 \3,400(税込)・通常盤(CD only) SRCL-13322 \1,430(税込)・期間生産限定盤(CD+BD) SRCL-13323〜13324 \1,870(税込)◆収録内容・DISC-1(CD)01. 夢じゃないならなんなのさ(TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』エンディングテーマ)ほか新曲収録夢じゃないならなんなのさ - Lead Off ver. - ※初回生産限定盤/通常盤のみ収録夢じゃないならなんなのさ - TV Size - ※期間生産限定盤のみ収録・DISC-2(Blu-ray)※初回生産限定盤SPACE SHOWER TV × J:COM Little Glee Monster Precious Live - 2024.09.23DIVAI Promise you青春フォトグラフ好きだ。だから、ひとりじゃない feat.千葉県立幕張総合高等学校ダンス部DOHOPS世界はあなたに笑いかけている feat.千葉県立幕張総合高等学校ダンス部DOHOPSECHO・DISC-2(Blu-ray)※期間生産限定盤TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』ノンクレジットエンディングムービー◆「夢じゃないならなんなのさ」店舗購入特典情報・Little Glee Monster応援店特典:スマホサイズステッカー(メインビジュアル絵柄)・セブンネットショッピング:配信ジャケット絵柄缶バッジ・Amazon.co.jp:メガジャケ ※購入された形態のジャケット絵柄となります。・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):ポストカード ※各メンバーソロ全6種からランダム1種・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く):L版フォトグラフ ※各メンバーソロ全6種からランダム1種・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く):ましかくフォトグラフ ※各メンバーソロ全6種からランダム1種/TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。・amiami(オンラインショップ):アニメ描きおろし絵柄L版ブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象・ソフマップ・アニメガ(一部アニメガ店舗を除く):アニメ描きおろし絵柄アクリルコースター ※期間生産限定盤のみ対象・全国アニメイト(通販含む):アニメ描きおろし絵柄ましかくブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象・楽天ブックス:CDジャケット絵柄缶バッジ ※購入された形態のジャケット絵柄となります。・楽天ブックス限定早期予約特典:A4クリアファイル(通常盤ジャケット絵柄)・Sony Music Shop:ポストカード(メインビジュアル絵柄)・official fanclub「リトグリCLUB」会員限定早期予約特典:スマホサイズステッカー ※各メンバーソロ全6種から1種選択可

作品情報

TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』



◆ストーリー

一流の淑女(レディ)だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。

学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女(ノーブルメイデン)」を手に入れるべく精進し、周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、実は一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。

母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、お嬢様として振る舞うりりさ。ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し…… 。



お嬢様×ロック!?

”本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕!



◆放送情報

毎週木曜よる11時56分からTBS系28局にて全国同時放送中 ※放送日時は変更になる場合があります。

4月5日(土)よりAT-Xにて放送中

毎週(土)23:30〜/毎週(火)29:30〜 ※リピート/毎週(土)8:30〜 ※リピート

毎週金曜0時30分より各配信サービスにて順次配信中



◆スタッフ

原作:『ロックは淑女の嗜みでして』福田宏(白泉社「ヤングアニマル」連載)

監督:綿田慎也

シリーズ構成:ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン:宮谷里沙

ビジュアルディレクター:ソエジマヤスフミ

助監督:安川央里

色彩設計:大塚眞純

美術監督:坂上裕文

美術設定:浅見由一

CGディレクター:坂口遥佳

撮影監督:渡辺実花

編集:齋藤朱里

音響監督:菊田浩巳

アニメーション制作:BN Pictures



◆キャスト

鈴ノ宮りりさ:関根明良

黒鉄音羽:島袋美由利

院瀬見ティナ:福原綾香

白矢環:藤原夏海



・公式サイト:https://rocklady.rocks

・公式X:@rocklady_info

・公式TikTok:@rockrady.info

Ⓒ福田宏・白泉社/「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会 Ⓒ福田宏・白泉社/「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会



TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』◆ストーリー一流の淑女(レディ)だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女(ノーブルメイデン)」を手に入れるべく精進し、周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、実は一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、お嬢様として振る舞うりりさ。ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し…… 。お嬢様×ロック!?”本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕!◆放送情報毎週木曜よる11時56分からTBS系28局にて全国同時放送中 ※放送日時は変更になる場合があります。4月5日(土)よりAT-Xにて放送中毎週(土)23:30〜/毎週(火)29:30〜 ※リピート/毎週(土)8:30〜 ※リピート毎週金曜0時30分より各配信サービスにて順次配信中◆スタッフ原作:『ロックは淑女の嗜みでして』福田宏(白泉社「ヤングアニマル」連載)監督:綿田慎也シリーズ構成:ヤスカワショウゴキャラクターデザイン:宮谷里沙ビジュアルディレクター:ソエジマヤスフミ助監督:安川央里色彩設計:大塚眞純美術監督:坂上裕文美術設定:浅見由一CGディレクター:坂口遥佳撮影監督:渡辺実花編集:齋藤朱里音響監督:菊田浩巳アニメーション制作:BN Pictures◆キャスト鈴ノ宮りりさ:関根明良黒鉄音羽:島袋美由利院瀬見ティナ:福原綾香白矢環:藤原夏海・公式サイト:https://rocklady.rocks・公式X:@rocklady_info・公式TikTok:@rockrady.info

ライブ情報

<Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”>

https://www.lgm-tour.com/livetour2025/

2025年

4月6日(日)東京・J:comホール八王子

4月19日(土)滋賀県立劇場 びわ湖ホール 大ホール

4月20日(日)奈良・なら100年会館 大ホール

5月5日(月・祝)北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

5月10日(土)広島・呉信用金庫ホール

5月11日(日)山口・KDDI維新ホール メインホール

5月17日(土)岩手・奥州市文化会館Zホール 大ホール

5月18日(日)山形・やまぎん県⺠ホール 大ホール

5月24日(土)千葉・市原市市⺠会館 大ホール

6月1日(日)群馬・高崎芸術劇場 大劇場

6月8日(日)京都・ロームシアター京都 メインホール

6月14日(土)熊本城ホール メインホール

6月15日(日)福岡サンパレス

6月28日(土)福井・フェニックス・プラザ エルピス 大ホール

6月29日(日)長野・ホクト文化ホール・大ホール

7月5日(土)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

7月6日(日)静岡・富士市文化会館 ロゼシアター大ホール

7月12日(土)大阪フェスティバルホール

7月13日(日)大阪フェスティバルホール

7月21日(月・祝)東京ガーデンシアター(有明)



・公演時間

開場16:00 / 開演17:00

※以下3公演については開場時間/開演時間が異なります。

4月6日(日)東京:J:comホール八王子 公演 開場18:00 / 開演19:00

7月13日(日)大阪:大阪フェスティバルホール 開場14:00 / 開演15:00

7月21日(月・祝)東京:東京ガーデンシアター 開場17:00 / 開演18:00

<Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”>https://www.lgm-tour.com/livetour2025/2025年4月6日(日)東京・J:comホール八王子4月19日(土)滋賀県立劇場 びわ湖ホール 大ホール4月20日(日)奈良・なら100年会館 大ホール5月5日(月・祝)北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)5月10日(土)広島・呉信用金庫ホール5月11日(日)山口・KDDI維新ホール メインホール5月17日(土)岩手・奥州市文化会館Zホール 大ホール5月18日(日)山形・やまぎん県⺠ホール 大ホール5月24日(土)千葉・市原市市⺠会館 大ホール6月1日(日)群馬・高崎芸術劇場 大劇場6月8日(日)京都・ロームシアター京都 メインホール6月14日(土)熊本城ホール メインホール6月15日(日)福岡サンパレス6月28日(土)福井・フェニックス・プラザ エルピス 大ホール6月29日(日)長野・ホクト文化ホール・大ホール7月5日(土)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール7月6日(日)静岡・富士市文化会館 ロゼシアター大ホール7月12日(土)大阪フェスティバルホール7月13日(日)大阪フェスティバルホール7月21日(月・祝)東京ガーデンシアター(有明)・公演時間開場16:00 / 開演17:00※以下3公演については開場時間/開演時間が異なります。4月6日(日)東京:J:comホール八王子 公演 開場18:00 / 開演19:007月13日(日)大阪:大阪フェスティバルホール 開場14:00 / 開演15:007月21日(月・祝)東京:東京ガーデンシアター 開場17:00 / 開演18:00

関連リンク

◆Little Glee Monster 10周年記念サイト

◆Little Glee Monster オフィシャルサイト

◆Little Glee MonsterオフィシャルX

◆Little Glee Monster オフィシャルサイト◆Little Glee MonsterオフィシャルX

Little Glee Monsterは、3月19日にニューアルバム『Ambitious』をリリースし、4月から全20公演の全国ホールツアー<Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”>を開催中だ。7月21日の東京ガーデンシアターでツアーファイナルを迎える。ソールドアウトの会場も多数あり、チケットは残り僅かなので是非チェックしていただきたい。