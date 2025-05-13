米津玄師、ニューシングル「Plazma / BOW AND ARROW」パッケージ写真公開
米津玄師が、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌「Plazma」、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌「BOW AND ARROW」がダブルA面となる、米津玄師15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」の商品パッケージと特典写真を公開した。
◆米津玄師 画像
6月11日にリリースされる15thシングルは。初回限定となる「ハロ盤」、「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」４形態での展開となり、パッケージ詳細が明らかとなった。
▲「ハロ盤」
「インストーラーデバイス盤」は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』作中に登場する、モビルスーツの戦闘起動用インストーラーデバイスをモチーフにしたパッケージ。CD、DVDが、音楽や映像の起動デバイスになることから、こちらも米津自身がデザインのイメージを行った。黒のスモーキーなボディに、黄緑のポイントカラーが映えるパッケージとなり、CDにはマチュとニャアンが、DVDにはGQuuuuuuXがデザインされたスペシャルパッケージとなっている。
▲「インストーラーデバイス盤」
▲「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」
▲「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」
また、法人特典『「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム』は、ピンクのミニサイリウムが入ったバルーンチャームとなっている。「Plazma」「BOW AND ARROW」のロゴが各面にプリントされ、サイリウムを折ることでピンクに発光する仕様。なお、サイリウムの発光は6時間となる。
CDには、フル尺とはアレンジの異なる『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』及び『メダリスト』のアニメオープニングver.も収録され、「インストーラーデバイス盤」のみに付属するDVDには、「Plazma」「BOW AND ARROW」MVのほか、羽生結弦氏による「BOW AND ARROW」Short Program ver.、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノンクレジットオープニング、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』Promotion Reel、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像など豪華内容が収録されるとのこと。
▲『「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム』
■15thシングル 「Plazma / BOW AND ARROW」
https://smej.lnk.to/Plazma_BOWANDARROW_CD
「Plazma」『機動戦士Gundam 』主題歌
「BOW AND ARROW」TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌
■商品形態
初回限定 ハロ盤CD+ハロ￥4,900（税込）/ SECL-3200〜3201
初回限定 インストーラーデバイス盤CD+DVD￥3,380（税込）/ SECL-3202〜3204
初回限定 通常盤Plazma / BOW AND ARROWCD￥1,100（税込）/ SECL-3205
初回限定 通常盤 BOW AND ARROW / PlazmaCD￥1,100（税込）/ SECL-3206
■収録内容
[CD] （ハロ盤/インストーラーデバイス盤/通常盤Plazma / BOW AND ARROW）
Plazma
BOW AND ARROW
Plazma アニメ・オープニングver.
BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.
[CD] （通常盤 BOW AND ARROW / Plazma）
BOW AND ARROW
Plazma
BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.
Plazma アニメ・オープニングver.
[DVD] （インストーラーデバイス盤のみに付属）
「Plazma」 Music Video
TVシリーズ 『機動戦士Gundam 』 ノンクレジットオープニング
劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』Promotion Reel
劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』本予告
「BOW AND ARROW」 Music Video
「BOW AND ARROW」 Music Video 羽生結弦Short Program ver.
TVアニメ『メダリスト』ノンクレジットオープニング
■法人特典 (共通)
「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム
※特典は「先着」となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。
■「Plazma」
https://smej.lnk.to/Plazma
▲Illustration by 米津玄師
■「BOW AND ARROW」
https://smej.lnk.to/BOWANDARROW
Illustration by 米津玄師
関連リンク
◆「BOW AND ARROW」特設ページ
◆米津玄師 オフィシャルサイト
◆米津玄師 オフィシャルX
◆米津玄師 オフィシャルInstagram
◆米津玄師 オフィシャルTikTok
◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル