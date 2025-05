米津玄師が、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌「Plazma」、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌「BOW AND ARROW」がダブルA面となる、米津玄師15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」の商品パッケージと特典写真を公開した。6月11日にリリースされる15thシングルは。初回限定となる「ハロ盤」、「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」4形態での展開となり、パッケージ詳細が明らかとなった。

▲「ハロ盤」 ▲「ハロ盤」

▲「インストーラーデバイス盤」 ▲「インストーラーデバイス盤」

▲「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」 ▲「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」

▲「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」 ▲「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」

▲『「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム』 ▲『「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム』

■15thシングル 「Plazma / BOW AND ARROW」

2025年6月11日(水)発売

https://smej.lnk.to/Plazma_BOWANDARROW_CD



「Plazma」『機動戦士Gundam 』主題歌

「BOW AND ARROW」TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌



■商品形態

初回限定 ハロ盤CD+ハロ¥4,900(税込)/ SECL-3200〜3201



初回限定 インストーラーデバイス盤CD+DVD¥3,380(税込)/ SECL-3202〜3204



初回限定 通常盤Plazma / BOW AND ARROWCD¥1,100(税込)/ SECL-3205



初回限定 通常盤 BOW AND ARROW / PlazmaCD¥1,100(税込)/ SECL-3206





■収録内容

[CD] (ハロ盤/インストーラーデバイス盤/通常盤Plazma / BOW AND ARROW)

Plazma

BOW AND ARROW

Plazma アニメ・オープニングver.

BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.



[CD] (通常盤 BOW AND ARROW / Plazma)

BOW AND ARROW

Plazma

BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.

Plazma アニメ・オープニングver.



[DVD] (インストーラーデバイス盤のみに付属)

「Plazma」 Music Video

TVシリーズ 『機動戦士Gundam 』 ノンクレジットオープニング

劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』Promotion Reel

劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』本予告

「BOW AND ARROW」 Music Video

「BOW AND ARROW」 Music Video 羽生結弦Short Program ver.

TVアニメ『メダリスト』ノンクレジットオープニング



■法人特典 (共通)

「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム

※特典は「先着」となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。











■「Plazma」

2025年1月20日(月)配信開始

https://smej.lnk.to/Plazma





▲Illustration by 米津玄師 ▲Illustration by 米津玄師

■「BOW AND ARROW」

2025年1月27日配信開始

https://smej.lnk.to/BOWANDARROW





Illustration by 米津玄師 Illustration by 米津玄師



関連リンク

◆「Plazma」特設ページ

◆「BOW AND ARROW」特設ページ

◆米津玄師 オフィシャルサイト

◆米津玄師 オフィシャルX

◆米津玄師 オフィシャルInstagram

◆米津玄師 オフィシャルTikTok

◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル

「ハロ盤」は、ガンダムシリーズに登場する架空ロボットのハロを元に、米津自身がイメージしたカラーリングに仕上げたパッケージ。透明グリーンの目と、頭部のペインティングが美しいオリジナルのハロに仕上がった。また、ハロの口を開けると、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』作中に出てくる“キラキラ”のデザインが施されたCDが現れ、背面にはマチュとニャアンが描かれたブックレットが収納されたスペシャルパッケージとなっている。「インストーラーデバイス盤」は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』作中に登場する、モビルスーツの戦闘起動用インストーラーデバイスをモチーフにしたパッケージ。CD、DVDが、音楽や映像の起動デバイスになることから、こちらも米津自身がデザインのイメージを行った。黒のスモーキーなボディに、黄緑のポイントカラーが映えるパッケージとなり、CDにはマチュとニャアンが、DVDにはGQuuuuuuXがデザインされたスペシャルパッケージとなっている。また、法人特典『「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム』は、ピンクのミニサイリウムが入ったバルーンチャームとなっている。「Plazma」「BOW AND ARROW」のロゴが各面にプリントされ、サイリウムを折ることでピンクに発光する仕様。なお、サイリウムの発光は6時間となる。CDには、フル尺とはアレンジの異なる『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』及び『メダリスト』のアニメオープニングver.も収録され、「インストーラーデバイス盤」のみに付属するDVDには、「Plazma」「BOW AND ARROW」MVのほか、羽生結弦氏による「BOW AND ARROW」Short Program ver.、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノンクレジットオープニング、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』Promotion Reel、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像など豪華内容が収録されるとのこと。