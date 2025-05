ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は『PEANUTS』から、夏にオススメの「スヌーピー」デザインのパジャマを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」天竺トップスと布帛パンツのパジャマ

価格:各4,990円(税込)

カラー:全3種(チャコールグレー、アッシュピンク、スモーキーサックス)

サイズ:全5種(S、M、L、LL、3L)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります

汗ばむ夏の素肌に気持ちいい綿素材の「スヌーピー」デザインのパジャマがベルメゾンから登場。

上下で異なる、肌ざわりの良い素材を使用した、ストーリー性のある楽しいデザイン3種がラインナップされています。

チャコールグレー

チャコールグレーのトップスとグリーンのパンツのパジャマ。

トップスには、グローブを手にはめた「スヌーピー」がデザインされています。

トップスと同じデザインの「スヌーピー」やアルファベットなどがデザインされたパンツのセットです。

アッシュピンク

アッシュピンクで控えめなカラーの組み合わせがキュートなパジャマ。

夏にぴったりなアイスクリームが描かれたイラストをデザイン。

グラスに描かれた「スヌーピー」の顔がワンポイントになっています。

パンツにも同柄がデザインされており、可愛らしいカラーリングです。

スモーキーサックス

涼しげなカラーリングのスモーキーサックスのパジャマ。

トップスには、眠そうな「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」のキュートなイラスト入り。

物語を再現したコミック風の総柄デザインのパンツが目をひきます。

かわいい「スヌーピー」の世界観が楽しめます。

トップスはナチュラルな風合いのスラブ天竺素材を使用。

裾は前後差のあるラウンド仕様で、お尻をすっぽり隠してくれるデザインになっています。

ゆったりとしたシルエットで、着心地も抜群です。

パンツは、さらっとした布帛素材。

涼しく軽快な短め丈でさらりとした履き心地です。

パンツの両脇には、便利なポケット付き。

パンツのウエストは総ゴム仕様で楽ちんなのも嬉しいポイントです☆

ゆったりな着心地と肌触りの良い「スヌーピー」デザインのパジャマ。

「スヌーピー」天竺トップスと布帛パンツのパジャマ は、ベベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

