TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤¬6708²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ2Ëü¿Í¤Ë¤ª¤è¤Ö¿Í°÷ºï¸º¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ÏµîÇ¯4·î¤«¤éº£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢6708²¯±ß¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯11·î¡¢Á´À¤³¦¤Ç9000¿Í¤òºï¸º¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¤ª¤è¤½1Ëü¿Í¤Î¿Í°÷ºï¸º¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç¼Ò°÷Á´ÂÎ¤Î15%¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ª¤è¤½2Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢17¤¢¤ë¹©¾ì¤ò10¤Î¹©¾ì¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£