「M-ON! SPECIAL fav! fav me」が5月14日(水)と28日(水)の2回に渡ってMUSIC ON! TV(エムオン!)にて放送される。

同番組は、FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEを擁するアソビシステムから4月にデビューした、アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」の1stグループ、fav meの初冠バラエティ。メンバー7人が、天の声(ぼる塾・あんり)の進行の下、さまざまなゲームに挑戦していく。

収録では、メンバーが「アイドルであること」「fav meであること」を隠した状態で、バズることができるかに挑む。作られたばかりのX、Instagram、TikTokのアカウントを使って投稿し、合計1万"ファボ(=いいね)"を目指し、失敗すると罰ゲームを受けることに。

オープニングトークでは、"ファボ"について中本こまり「私たちはほぼ毎日投稿していて、ファンの方々が"ファボ"してくれる!」と自信を見せ、澪川舞香は「これは"万バズ"するな、と思ったら"万バズ"します」とコツをつかんでいることを明かして胸を張る。だが、"正体を伏せたアカウント"というルールを聞いたメンバーは、直ちに不安な表情に。

初の冠バラエティでさまざまなクイズに挑戦したfav me

話し合いの末、「Xチーム」は澪川と小野寺梓、「Instagramチーム」は瀬乃まりんと川岸瑠那と阿部かれん、「TikTokチーム」は中本、丸山蘭奈に決まり、ゲームスタート。

メンバーがクイズに挑戦し、正解数に応じて条件に沿った内容を投稿することができるため、早速条件に合わせた"ピントがブレブレ" "後ろ姿"などの写真&動画を撮影していく。

そんな中、小野寺が「加工アプリを入れようとしてるんですけど、サインインできない...(泣)」と苦戦していると、天の声に見つかってしまい「なにずるいことしようとしてんの!無加工でいきなさい。かわいいんだから!」と叱られてしまう。

クイズの第1問「fav meの目標は何ですか?」では、阿部が目標への熱い思いや具体的な夢を語る。

そしてメンバーに関するクイズも。「野球好きの川岸瑠那の推しの球団は?」では、川岸が「性格が良さそう」という推しの選手を告白。そんな中、メンバーから川岸にまつわるタレコミ情報が寄せられる場面も。

以降、「丸山蘭奈が一番好きな食べ物は?」「瀬乃まりんが自分のチャームポイントだと思っている体のパーツは?」などの他にも、グループ名や楽曲にまつわる間違えられない問題も続々と登場。問題に正解するたびに、推敲を重ねて投稿していくメンバーたち。果たして1万"ファボ"を獲得できるのか?

文=原田健

放送情報【スカパー!】

fav! fav me #1

放送日時:2025年5月14日(水)23:30〜

fav! fav me #2

放送日時:2025年5月28日(水)23:30〜

チャンネル:MUSIC ON! TV(エムオン!)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

