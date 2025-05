西野カナが5月12日、自身のInstagramを更新。7年ぶりとなる全国アリーナツアー『Fall in Love With You Again Tour 2025』東京公演の楽屋オフショットを投稿した。

西野はInstagramに「Fall In Love With You Again Tour 2025 東京に来てくれたみんなありがとう!!みんなの笑顔がキラキラで嬉しかった 最高の二日間でした!みんな私のぴ!」とファンへの感謝をコメント。鏡越しの自撮り写真やスタッフたちとほっぺに輪を作るルダハートポーズでの記念写真などを投稿している。

コメント欄には「かなやん一生大好き」「ぴ!久しぶりに会えて、やっぱカナやんは平成を代表する歌姫ですわ…となった」など、ライブへの多くの反響が溢れていた。

(文=本 手)