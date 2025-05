中島美嘉が、自身初のアジアツアー<MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025>のファイナル公演を5月10日・11日に高麗大学ファジョン体育館にて開催した。台北に続いて初日のチケットが即完し、翌日追加公演が決定した今ソウル公演では2日間でおよそ1万人を動員。長い間この日を待ち望んでいたファンの熱気で満たされ、中島自身が今ツアーのためだけに発案し構成から演出までこだわりぬいた特別なステージがスタートした。

セットリスト



<MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in KOREA>日程:5月10日(土)、5月11日(日)※追加公演場所:高麗大学ファジョン体育館01.知りたいこと知りたくないこと02.⼀番綺麗な私を03.花 束04.Justice05.GLAMOROUS SKY06.LOVE IS ECSTACY07.夜が開ける前に08.〜Ballad medley〜ALWAYSORION初恋WILL愛してるSTARS09.ひとり10.僕が死のうと思ったのは11.不協和⾳12.Beyond13.〜medley〜LIFEOVERLOADCANDYGIRLA or BCRESCENTMOONONESURVIVE14. We are all stars15.A MIRACLE FOR YOU16.桜色舞うころ17.雪の華〜ENCOR〜01.UNFAIR02.Dear03.FIND THE WAY