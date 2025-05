回転寿司「くら寿司」は、「ふり塩熟成中とろ」や「あぶりびんちょう大とろゆず塩」などの商品が登場する「極上とろ」フェアを、5月16日(金)より期間限定で開催!

回転寿司「くら寿司」は、「ふり塩熟成中とろ」や「あぶりびんちょう大とろゆず塩」などの商品が登場する「極上とろ」フェアを、5月16日(金)より期間限定で開催!

このフェアでは、口の中でとろける極上の味わいを堪能いただける商品が多数展開されます。

ふり塩熟成中とろ

価格280円

販売期間:5月16日(金)〜無くなり次第終了

「ふり塩熟成中とろ」は、マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選し、はま寿司独自の技術によるふり塩加工を施すことで、余分な水気を飛ばして旨みを凝縮。

さらに熟成させることにより、旨みを最大限高めています。

上質な脂の旨みとふり塩熟成によるマグロの旨みがバランス良く味わえます。

あぶりびんちょう大とろゆず塩

価格230円

販売期間:5月16日(金)〜6月8日(日)

また、「あぶりびんちょう大とろゆず塩」は、厳選したビンチョウマグロの表面を軽く炙ることで溶け出すまろやかな脂の旨みと、特製塩だれとゆず皮の爽やかな香りが相性抜群の逸品です。

とろける煮穴子天(一貫)

価格190円

販売期間:5月16日(金)〜5月25日(日)

※お持ち帰り不可

鮮度の良い活〆の穴子を使用した「とろける煮穴子天(一貫)」

くら寿司特製の醤油ベースのたれで煮ることで味に深みを出した煮穴子を、注文が入ってから店内で揚げるため、サクサクでありながら、甘くてきめ細かな身が口の中でとろける食感を楽しめます☆

【気仙沼産】とろかつお

価格115円

販売期間:5月16日(金)〜5月25日(日)

長崎和牛にぎり(一貫) 350円

販売期間:5月16日(金)〜5月25日(日)

一尾ずつ丁寧に釣り上げる“一本釣り”で漁獲した、鮮度、品質が良いカツオを使用した「【気仙沼産】とろかつお」

職人が一尾ずつ脂のりを確認し選別。脂が乗った濃厚な旨みが口の中に広がり、最後はスッととろけるような味わいを、リーズナブルな価格で楽しめます。

他にも、オーガニックはまちや長崎和牛にぎり(一貫)も提供されています。

「極上とろ」フェアは、5月16日(金)より期間限定で開催です。

