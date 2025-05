【PAPER THEATER 10th Anniversaryプロジェクト】 開催期間:5月31日23時59分まで

エンスカイは、紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズの誕生10周年を記念して「PAPER THEATER 10th Anniversaryプロジェクト」を開催する。

その一環として、夫のなつめげんと妻のなつめさやの2人からなるお絵描き夫婦クリエイター「なつめさんち」とのコラボする商品を今秋発売する。この企画は、SNSで募集したアイデアの中から「なつめさんち」が1案を採用してデザインする、ユニークなアイデアが手のひらサイズになって実現する夢の商品化企画。「なつめさんち」の名場面だと思う動画のシーンや、イラスト案、「こんな商品が欲しい」というアイデアの企画を応募すると、自分のアイデアが商品になるかも。

さらに応募した人の中から抽選で6名に、高さ50cmを超える、通常の約6倍サイズの「大きなペーパーシアター」が当たるキャンペーンも開催される。景品は「僕のヒーローアカデミア」、「ハイキュー!!」のアニメ2作品と定番のノンキャラクター商品「柴犬」の3種類。

「【公式】エンスカイ ペーパーシアター (@Ensky_PT) 」Xアカウントをフォローの上、ハッシュタグ「#ペーパーシアター」を付けたうえで、「なつめさんち」コラボペーパーシアターのイラスト案・アイデアをXの固定ポストにリプライ。

※ペーパーシアターを楽しむ様⼦や応援コメントもぜひご投稿ください。

※期間中は、同一アカウントから何回でも応募が可能です。

※固定ポスト:https://x.com/Ensky_PT/status/1921139889766097203

応募期間:5月31日23時59分まで

当選通知:商品発売をもって通知

発売日:2025年秋

「なつめさんち」YouTubeチャンネルでも企画を紹介

本企画の内容は、5月10日に公開された「なつめさんち」YouTubeチャンネルの動画内でも紹介している。動画内では「なつめさんち」がペーパーシアターの製作に初挑戦。細かいパーツを重ねて立体感のあるキャラクターを作り上げていくペーパーシアターの魅力をたっぷり語っている。

