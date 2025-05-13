夏行楽に便利なグッズ全36種！キャンドゥ『リロ＆スティッチ』グッズ
キャンドゥから、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』より「スティッチ」をモチーフにした商品を2025年5月15日（木）から順次登場します。
キャンドゥ『リロ＆スティッチ』グッズ
発売日：2025年5月15日（木）
販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く) 、Can★Doネットショップ
キャンドゥから、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』より「スティッチ」をモチーフにした商品が登場！
ブラインドパッケージのプチ巾着やアクリルキーホルダーにはシークレットデザイン・
カラビナ付きポーチやタオルホルダー、ビニール素材の巾着セットやトートバッグといった夏行楽に便利なグッズなど全36品番ラインナップされています。
プチ巾着
価格各220円（税込）
プチ巾着はブラインドパッケージ全6種で展開。
かわいいスティッチの単体デザインです。
アクリルキーホルダー
価格各220円（税込）
アクリルキーホルダーもシークレットを含めた全6種展開。
カラビナ付きミニポーチ／タオルホルダー
価格カラビナ付きミニポーチ330円/タオルホルダー220円(税込)
スティッチのお顔デザインのミニポーチとタオルホルダー。
ビニール巾着セット
価格330円（税込）
ビニール袋2枚セット。
保冷トートバッグ 小
価格440円（税込）
スッティチが大きくデザインされた保冷トートバッグ。
トートバッグ
価格220円（税込）
表情豊かな「スティッチ」をがデザインされた総柄トートバッグ。
かわいい「スティッチ」デザインのグッズが全36種！
夏行楽に便利なグッズ、キャンドゥ『リロ＆スティッチ』グッズの紹介でした。
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