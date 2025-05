キャンドゥから、ディズニー・アニメーション映画『リロ&スティッチ』より「スティッチ」をモチーフにした商品を2025年5月15日(木)から順次登場します。

キャンドゥ『リロ&スティッチ』グッズ

発売日:2025年5月15日(木)

販売店舗:全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く) 、Can★Doネットショップ

ブラインドパッケージのプチ巾着やアクリルキーホルダーにはシークレットデザイン・

カラビナ付きポーチやタオルホルダー、ビニール素材の巾着セットやトートバッグといった夏行楽に便利なグッズなど全36品番ラインナップされています。

プチ巾着

価格各220円(税込)

プチ巾着はブラインドパッケージ全6種で展開。

かわいいスティッチの単体デザインです。

アクリルキーホルダー

価格各220円(税込)

アクリルキーホルダーもシークレットを含めた全6種展開。

カラビナ付きミニポーチ/タオルホルダー

価格カラビナ付きミニポーチ330円/タオルホルダー220円(税込)

スティッチのお顔デザインのミニポーチとタオルホルダー。

ビニール巾着セット

価格330円(税込)

ビニール袋2枚セット。

保冷トートバッグ 小

価格440円(税込)

スッティチが大きくデザインされた保冷トートバッグ。

トートバッグ

価格220円(税込)

表情豊かな「スティッチ」をがデザインされた総柄トートバッグ。

かわいい「スティッチ」デザインのグッズが全36種!

夏行楽に便利なグッズ、キャンドゥ『リロ&スティッチ』グッズの紹介でした。

