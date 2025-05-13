キャンドゥ『リロ＆スティッチ』グッズ

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キャンドゥから、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』より「スティッチ」をモチーフにした商品を2025年5月15日（木）から順次登場します。

 

キャンドゥ『リロ＆スティッチ』グッズ

 

 

発売日：2025年5月15日（木）

販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)　、Can★Doネットショップ

 

キャンドゥから、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』より「スティッチ」をモチーフにした商品が登場！

ブラインドパッケージのプチ巾着やアクリルキーホルダーにはシークレットデザイン・

カラビナ付きポーチやタオルホルダー、ビニール素材の巾着セットやトートバッグといった夏行楽に便利なグッズなど全36品番ラインナップされています。

プチ巾着

 

 

価格各220円（税込）

プチ巾着はブラインドパッケージ全6種で展開。

かわいいスティッチの単体デザインです。

 

アクリルキーホルダー

 

 

価格各220円（税込）

アクリルキーホルダーもシークレットを含めた全6種展開。

 

カラビナ付きミニポーチ／タオルホルダー

 

 

価格カラビナ付きミニポーチ330円/タオルホルダー220円(税込)

 

スティッチのお顔デザインのミニポーチとタオルホルダー。

 

ビニール巾着セット

 

 

価格330円（税込）

ビニール袋2枚セット。

 

保冷トートバッグ　小

 

 

価格440円（税込）

スッティチが大きくデザインされた保冷トートバッグ。

 

トートバッグ

 

 

 

価格220円（税込）

表情豊かな「スティッチ」をがデザインされた総柄トートバッグ。

 

かわいい「スティッチ」デザインのグッズが全36種！

夏行楽に便利なグッズ、キャンドゥ『リロ＆スティッチ』グッズの紹介でした。

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