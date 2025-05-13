西川貴教さんの可動フィギュア「S.H.Figuarts T.M.Revolution RED HOT LIMITED EDITION」本日16時より予約開始マイクスタンドが付属
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts T.M.Revolution RED HOT LIMITED EDITION」の予約受付を5月13日16時よりプレミアムバンダイにて開始する。価格は11,000円。商品の発送は11月の予定。
2022年に発売された、歌手・西川貴教さんによるソロプロジェクト「T.M.Revolution」とのコラボ商品「S.H.Figuarts T.M.Revolution」が、新たなスーツのカラーリングをイメージした「RED HOT LIMITED EDITION」として登場。楽曲「HOT LIMIT」の映像で海に投げていたシグネイチャーのマイクスタンドが付属する。
デジタル彩色技術を活用した表情パーツは全3種。髪型も通常スタイルに加え「風強」、「風最強」が付属する。
また、髪の毛の色は2022年バージョンから落ち着いた色味に変更され、衣装とのコントラストを演出している。
【主な商品内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・交換用フェイスパーツ2種
・交換用髪パーツ2種
・マイク
・マイクスタンド
?? T.M.Revolutionが- 魂ネイションズ公式 (@t_features) May 13, 2025
S.H.Figuartsに帰って来る ??
30thイヤー突入にあわせ発表！
「S.H.Figuarts T.M.Revolution RED HOT LIMITED EDITION」#魂ウェブ商店 で16時より受注開始！
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赤い新衣装を再現。新たにマイクスタンドも付属！#西川貴教 #TNNK #TMRevolution #t_shf pic.twitter.com/QC2OI7aaHy
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