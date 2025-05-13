【S.H.Figuarts T.M.Revolution RED HOT LIMITED EDITION】 予約：5月13日16時より開始 発送：11月予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts T.M.Revolution RED HOT LIMITED EDITION」の予約受付を5月13日16時よりプレミアムバンダイにて開始する。価格は11,000円。商品の発送は11月の予定。

2022年に発売された、歌手・西川貴教さんによるソロプロジェクト「T.M.Revolution」とのコラボ商品「S.H.Figuarts T.M.Revolution」が、新たなスーツのカラーリングをイメージした「RED HOT LIMITED EDITION」として登場。楽曲「HOT LIMIT」の映像で海に投げていたシグネイチャーのマイクスタンドが付属する。

デジタル彩色技術を活用した表情パーツは全3種。髪型も通常スタイルに加え「風強」、「風最強」が付属する。

また、髪の毛の色は2022年バージョンから落ち着いた色味に変更され、衣装とのコントラストを演出している。

【主な商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・交換用フェイスパーツ2種

・交換用髪パーツ2種

・マイク

・マイクスタンド

(C)DIESEL Corporation