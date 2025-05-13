明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 豪・四半期賃金指数
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１８：１５ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がモロッコ中銀のイベントで講演
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１０ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長がニューヨーク連銀のイベントで講演
○決算発表・新規上場など
決算発表：清水建<1803>，長谷工<1808>，鹿島<1812>，オープンＨ<3288>，東レ<3402>，クラレ<3405>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，住友化<4005>，テルモ<4543>，日ペイントＨ<4612>，楽天Ｇ<4755>，ＧＭＯインタ<4784>，三和ＨＤ<5929>，ＳＭＣ<6273>，シスメックス<6869>，京セラ<6971>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，パンパシＨＤ<7532>，リコー<7752>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，三井住友トラ<8309>，三井住友<8316>，東京センチュ<8439>，東急<9005>，西武ＨＤ<9024>，阪急阪神<9042>，ＴＢＳＨＤ<9401>，ＫＤＤＩ<9433>，光通信<9435>，スクエニＨＤ<9684>，富士ソフト<9749>ほか
※海外企業決算発表：シスコシステムズ，騰訊控股（テンセント），鴻海精密工業
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 豪・四半期賃金指数
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１８：１５ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がモロッコ中銀のイベントで講演
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１０ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長がニューヨーク連銀のイベントで講演
○決算発表・新規上場など
決算発表：清水建<1803>，長谷工<1808>，鹿島<1812>，オープンＨ<3288>，東レ<3402>，クラレ<3405>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，住友化<4005>，テルモ<4543>，日ペイントＨ<4612>，楽天Ｇ<4755>，ＧＭＯインタ<4784>，三和ＨＤ<5929>，ＳＭＣ<6273>，シスメックス<6869>，京セラ<6971>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，パンパシＨＤ<7532>，リコー<7752>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，三井住友トラ<8309>，三井住友<8316>，東京センチュ<8439>，東急<9005>，西武ＨＤ<9024>，阪急阪神<9042>，ＴＢＳＨＤ<9401>，ＫＤＤＩ<9433>，光通信<9435>，スクエニＨＤ<9684>，富士ソフト<9749>ほか
※海外企業決算発表：シスコシステムズ，騰訊控股（テンセント），鴻海精密工業
出所：MINKABU PRESS