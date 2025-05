アルベール・インターナショナルは、キッチン用吐水口に簡単に取り付けできる新製品『料理革命 ナノバブール キッチン W(ダブル)トルネード』を2025年(令和7年)5月12日(月)から販売。

アルベール・インターナショナル「料理革命 ナノバブール キッチン W(ダブル)トルネード」

取扱説明書:1枚 ステッカー:1枚 変換アダプター:4種類

オリジナルレシピブック:1冊

発売日 : 2025年(令和7年)5月12日(月)

商品価格 : 4,860円(税・送料込)

材質 : 本体 ポリアセタール ナノバブル発生器 ポリプロピレン

製品サイズ : 4.6×4.6×6.2cm

製品重量 : 38g

耐熱温度 : 60℃

アルベール・インターナショナルは、キッチン用吐水口に簡単に取り付けできる新製品『料理革命 ナノバブール キッチン W(ダブル)トルネード』を2025年(令和7年)5月12日(月)から販売中です。

■料理革命 ナノバブール キッチン W(ダブル)トルネード

この製品には料理研究家の木村 幸子先生監修の美味しく減塩出来るオリジナルレシピブックが付属。

買ったその日から美味しい減塩調理を始めることが出来ます。

オリジナルレシピブック

商品詳細

■販売先

・自社サイト(ナノバブール直販ショップ)など

■主な特長

(1) 同社が保有する3つの特許技術とWトルネード技術を採用し、水1mlあたり約2億7千万個以上のナノバブル(ウルトラファインバブル)※を発生。

※第三者機関による測定/測定装置:NanoSight LM10V-HS

(2) 料理革命 ナノバブール キッチンはキッチンの吐水口に取り付けるアタッチメントで、直径4.6cm、高さ6.2cmというコンパクトな手のひらサイズ。

装着イメージ

(3) 料理研究家も高評価。

料理革命 ナノバブール キッチンを取り付けたナノバブル水で米研ぎ、炊飯、試食を実施した結果、6名のうち5名の先生が、ご飯が美味しくなったと回答。

(4) 取り付けカンタン。

多くのメーカーの規格であるW22山20(外ネジタイプ)のネジ規格に対応しています。

それ以外のネジ規格には付属の変換アダプターにて取付可能。

【取り付け方】

(1) 泡沫水栓を取り外す

取り付け1

(2) ネジを締めて取り付け

取り付け2

(3) 完成

取り付け3

(5) 安心の日本

成形から組み立てまで全てを国産化しました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 減塩とおいしさを実現!アルベール・インターナショナル「料理革命 ナノバブール キッチン W(ダブル)トルネード」 appeared first on Dtimes.