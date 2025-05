お得に習い事を始められる！リーフラススポーツスクール「お子様のスポーツデビューを応援するキャンペーン」

リーフラスは、自社で運営する全13種目のスポーツスクールにおいて、お子様のスポーツデビューを応援するキャンペーンを実施中です。

※一部地域で対象外のスクールがあります。

リーフラススポーツスクール「お子様のスポーツデビューを応援するキャンペーン」

■キャンペーン詳細

5月中に体験してご入会いただいた方 限定!ユニフォーム最大50%割引キャンペーン

実施期間:2025年5月1日(木)〜2025年5月31日(土)

対象者 :5月中にリーフラススポーツスクールを体験し、ご入会いただいた方

特典 :ユニフォームセット最大50%割引

<お申し込み方法>

下記スポーツスクールURLよりお近くのスクールを検索していただき、無料体験に参加してください。

入会後、ユニフォームセット購入の際に使用できるクーポンを発行します。

※一部地域で内容が異なる場合があります。

入園・入学・進級から1ヵ月が経過し、そろそろ新しいことにチャレンジしたい!と考えているお子様も多いのではないでしょうか。

リーフラススポーツスクールは、スポーツが初めてのお子様や、スポーツが苦手なお子様にもぴったり!

まずはリーフラススポーツスクールの無料体験で、スポーツの楽しさ、「自分にもできた!」のうれしさを感じてみてください。

ユニフォームセット最大50%割引キャンペーンで、お得に習い事を始められるチャンスです。

リーフラススポーツスクール

■リーフラススポーツスクールとは

サッカー、バスケットボール、野球、ダンスなど13種目を展開する、子ども向けスポーツスクールです。

子どもたちの「ココロに体力を。」の理念のもと、技術指導はもちろん、勤勉性、思いやり、忍耐力、協調性などの社会で必要とされる「非認知能力」を育てるスポーツスクールとして、多くの会員様からご支持をいただいています。

スポーツが初めての子どもや、スポーツが苦手な子どもでも楽しめるよう、「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導方針で子どもたちの能力を引き出します。

また、リーフラススポーツスクールは会員数、スクール数において、3年連続 国内No.1を獲得しています。

スポーツスクールNo.1

