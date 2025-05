7人組グループ・BTSのJINが16日午後1時にリリース(日本発売日は5月20日から順次)する2ndアルバム『Echo』のタイトル曲「Don't Say You Love Me」のミュージックビデオ(MV)ポスターが13日、公開された。ポスターには愛の端に立つ恋人たちの姿が盛り込まれている。「すれ違う視線と絡み合う心」、「せつない僕たちの話」などのフレーズは、関係が遠くなった恋人たちの現在をほのめかす。

また、彼らのまぶしい瞬間を描いたもう一つのポスターは、対照的な感情をたたえ、深い余韻を残す。まるで一本のロマンス映画のような物語と、JINの繊細な演技にも注目が集まる。BIGHIT MUSICによると、MVはドラマ仕立てで制作されており、俳優のシン・セギョンがヒロインとして出演。JINと手を取り合い走るような後ろ姿も公開された。同曲はスタイリッシュなサウンドと抑制された曲の構成が寂しい雰囲気を漂わせるポップジャンルの楽曲。JINは、愛は癒しや慰めであると同時に、苦痛にもなりうるという複雑な気持ちを淡々としながらも繊細な声で表現する。同アルバムは、人生のさまざまな瞬間がそれぞれ異なる形の「こだま」(echo)のように広がっていく様子を描く。JINは、誰もが一度は経験している感情や状況を自分の目線でとらえ、率直で淡々と、時にはウィットに富んだ音楽で表現している。アルバムには同曲をはじめ、「Nothing Without Your Love」、「Loser (feat. YENA)」、「Rope It」、「With the Clouds」、「Background」、「To Me, Today」など、バンドサウンドをベースにした多様なジャンルの7曲が収録されている。