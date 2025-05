ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」の国内1号店が代官山に5月15日オープン

ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ(Randy’s Donuts)」の国内1号店が2025年5月15日に、東京都渋谷区代官山町の商業施設「ログロード代官山(LOG ROAD DAIKANYAMA)」内にオープンします。ログロード代官山の案内看板 ©FASHION HEADLINE「ランディーズドーナツ」は、1952年にロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店。特に、米国1号店の屋根上にそびえ立つ直径約10m(32フィート)の巨大なドーナツ型サイン看板が古くから街のシンボルとなっており、人気映画やミュージックビデオなどにも登場するなど、ロサンゼルスのランドマークとして広く知られています。

ロスアンゼルスにある米国1号店/Courtesy of Randy’s Donuts国内1号店となる「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」は、店舗前には「ランディーズドーナツ」のシンボルである直径約4mの巨大ドーナツ型サイン看板を設置し、店舗内には高さ約3m×幅約2.7mの大型ショーケースに、毎日手作りしたデザイン豊富な40種類以上のドーナツが最大約1,000個ならびます。外観/Courtesy of Randy’s Donutsイートスペース/Courtesy of Randy’s Donuts40種類以上のドーナツが最大約1,000個ならぶ大型ショーケース/Courtesy of Randy’s Donuts「ランディーズドーナツ」最大のこだわりは、すべてのドーナツを店内で毎日手作りしていること。工場での大量生産ではなく、各店舗で毎朝ドーナツを作り、常に新鮮な商品を提供します。特に、オリジナルのドーナツミックス粉にこだわり、これがドーナツのふっくらとした柔らかさや、リッチな味わいに繋がっています。また、創業以来長年受け継がれてきたオリジナルのレシピを大切にしており、そのレシピは創業当初からほとんど変更されておらず、シンプルながらも飽きのこないおいしさを維持しています。サイズも通常より大きいドーナツから、かわいい丸型の「ランディーズラウンズ」までバリエーションも豊富©FASHION HEADLINE2025年5月15日〜6月15日の期間限定で販売される『限定 LAブルーカスタードクリームセット 12個』 5,500円©FASHION HEADLINE左上「スモアズレイズド」、右上「ピンクレイズドスプリンクルズ」、下「グレイズドツイスト」©FASHION HEADLINE一番人気は「グレイズド レイズド」。ふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、甘くて艶やかなシュガーグレイズをコーティングしたシンプルでバランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。グレイズド レイズド/Courtesy of Randy’s Donutsこのほか、関連グッズも充実のラインアップ。Tシャツやキャップ、トートバッグなど、ロゴをデザインにあしらったアイテムがならびます。日本限定商品の「東京1号店限定Tシャツ」は、フロントにドーナツ型サイン看板を大胆にプリントし、バックには「ランディーズドーナツ」の説明、左袖にはLA→TYOをプリントし、こだわりのデザインになっています。関連グッズ ©FASHION HEADLINETシャツ ©FASHION HEADLINE『東京1号店限定Tシャツ』 5,500円/Courtesy of Randy’s Donuts【店舗概要 】店 名: ランディーズドーナツ渋谷代官山店オープン日: 2025年5月15日(木)所 在 地:〒150-0034 東京都渋谷区代官山町13-1 LOG ROAD DAIKANYAMA L2棟*東横線「代官山」駅徒歩4分、JR山手線・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩9分営 業 時 間:11:00〜19:00定 休 日:無休店 舗 面 積:約127.44平米(38.55坪)席 数:40席 *テラス席含む展 開 商 品:ドーナツ40種類以上、各単品税込300円〜500円台ドリンク15種類以上、各単品税込200円〜800円台、その他関連グッズも展開公式URL:[ HP ] https://randysdonuts.jp/[ Instagram ] https://www.instagram.com/randysdonutsjp/