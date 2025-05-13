¡ÚÂ®Êó¡Û¼Â¸³Ãæ¤ËÎ²²½¿åÁÇÈ¯À¸¤·6¿ÍÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨ÈÂÁ÷¡¡Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤·¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¶èÎ©¾®¾¾ÀîÃæ³Ø¹»
¤¤ç¤¦Ãë¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÎ²²½¿åÁÇ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëÍý²Ê¤Î¼Â¸³Ãæ¤ËÀ¸ÅÌ6¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å1»þÁ°¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¶èÎ©¾®¾¾ÀîÃæ³Ø¹»¤Ç¡¢¡Ö¼Â¸³¼¼¤ÇÎ²²½¿åÁÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»î¸³´É¤ËÎ²²½Å´¤ÎÇËÊÒ¤È±ö»À¤òÆþ¤ìÎ²²½¿åÁÇ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¼Â¸³Ãæ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤Î°ìÉô¤¬Ä¾ÀÜ¡¢»î¸³´É¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±ÓÌ¤¤¤À¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¸³¼¼¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢40¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÃË½÷6¿Í¡ÊÁ´°÷13ºÐ¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢JRÊ¿°æ±Ø¤«¤éÆî¤Ë¤ª¤è¤½400¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£