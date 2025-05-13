¸µÆü¥Æ¥ì45ºÐ¥¢¥Ê¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¯¤Í¤é¤»°µ´¬¤Î¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö1ÈÖ¤ÎÈþ¿Í¥¢¥Ê¡×¤ÈÀä»¿¤â
166¥»¥ó¥Á¡¢¹õ¤¤¿åÃå¤Ç¥µ¥¦¥Ê³Ú¤·¤à
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÔ»³ËãÍý»Ò(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤¤¿åÃå¤Ç¤Î¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ÎÏ¢ºÜ¤¬Æ°²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¿åÃå¤Ç166¥»¥ó¥Á¤Î°µ´¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¤¯¤Í¤é¤»¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¼«¿È¤¬¼è¤êÁÈ¤à½µ´©Âç½°(ÁÐÍÕ¼Ò)¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡Ö½÷´¶¥µ¥¦¥Ê¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ°ÊÔ¤ÏYouTube¤Ç¤â´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À§Èó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÆ°
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡¢Âç¹¥¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆüËÜ»Ë¾å1ÈÖ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÈþ¿Í¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö½÷²¦ÍÍ¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÔ»³¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£2004Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢10Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢14Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£